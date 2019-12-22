前總統馬英九22日下午到台中市西屯區水堀頭黃昏市場幫第四選區立委候選人黃馨慧拉票。（盧金足攝）

「小馬哥」與黃馨慧今天下午到水堀頭市場時掃街，大批馬迷要求拍照合影。（盧金足攝）

前總統馬英九原本預定半小時的市場催票，因為粉絲太多，走出一小時才結束。（盧金足攝）

「小馬哥」與黃馨慧今天下午到水堀頭市場時掃街，大批馬迷要求拍照合影，攤商看到兩人來拜票，有人熱情握手。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

前總統馬英九22日下午到台中市西屯區水堀頭黃昏市場幫第四選區立委候選人黃馨慧拉票，很多來買菜的婆婆媽媽與逛市場的年輕人，爭相拿手機要求合照，原本預定半小時的市場催票，因為粉絲太多，走出一小時才結束，市場攤商自治會主委蕭成益送上好彩頭、大蒜，預祝「凍蒜！」馬英九見到「馬家水餃」的攤商，笑稱遇到本家，還有美味的滷味，忍不住停下腳步，媒體問「喜歡吃滷味？」他笑著說「當然啊！」

「小馬哥」與黃馨慧今天下午到水堀頭市場時掃街，大批馬迷要求拍照合影，攤商看到兩人來拜票，有人熱情握手、有人要求合影，豬肉攤老闆遠遠看見就已準備好粽子送給黃馨慧預祝她高票當選。

水煎包老闆熱情的放下手中的鏟子，希望與馬英九一起合照，馬英九特別繞進攤位合影，老闆直呼「好久沒看到總統

，好想念！」熱情民眾擠爆市場，攤商送蘿蔔、大蒜，高喊「凍蒜！」祝福順利當選立委。

有攤商向馬英九與黃馨慧表示，景氣並不是很好，民眾生活壓力很大，影響消費者購物意願，希望明年換人執政，讓台灣不再只剩「芒果乾」，政治人物能端出為民謀福政策，讓大家多賺點錢、給家人更好的生活。

黃馨慧強調，她有六屆市議員問政經驗，「對的事就去做

」，只有民意、沒有黨意包袱，更不會與公投民意站在對立面，前市長林佳龍執政四年大漲地價稅，民怨四起，堅持政府應該「苦民所苦」，積極爭取地價稅調降，終於市長盧秀燕宣布大幅調降地價稅平均二成，西屯區降幅高達32.2％、南屯區23.98％，減輕民生壓力，只要能為民眾謀福，再困難的事、自己都會努力做到最好。

黃馨慧隨後與馬英九開直播談酒駕「喝酒傷身又身心」，黃說，「馬前總統長期倡議反酒駕、堅持酒駕零容忍！」馬英九2008年執政後，酒駕肇事數字直線下降，就是要減少酒駕意外，讓每位家人都能平平安安回家，未來也會持續推動酒駕零容忍，讓幸福家庭不再因為酒駕而破碎。

馬英九力挺黃馨慧，還站上戰車，展開西屯、南屯車隊掃街，強調就是一定要把黃馨慧送進國會「撥亂反正」。

(中時 )