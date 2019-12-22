國民黨總統候選人來到北市第五選區（中正、萬華），為立委候選人林郁方站台，林郁方痛批民進黨政治鬥爭第一名，遇到藍軍事情效率一百分，但碰到綠軍效率零分。

林郁方表示，民進黨外交一塌糊塗，斷交7個國家，害台灣無法參加世界衛生大會跟國際民航組織，在國際變得越來越孤獨，經濟上走過大街小巷，也問過很多老闆，他們都說很糟糕，經濟跟外交一蹋糊塗，但是民進黨政治鬥爭第一名。

林郁方指出，李佳芬的爸爸砂石場20年前就已經不再做了，合法正派的砂石場，20年來都沒在採砂，黃國昌一句話這個砂石場底下埋有工業廢棄物，民進黨馬上下令開挖，挖了38個地方什麼都沒挖到，看他們效率多高，黃國昌講的話民進黨馬上就動手，可見他們合作無間，辦事效率全世界第一名。

林郁方說，陳明文的300萬留在高鐵上，夏天過去了，秋天結束了，冬天來了，300萬仍然沒有交代，突然民進黨的辦事效率變成零分，遇到藍軍辦事效率100分，但遇到綠軍效率0分，這個政黨讓人非常害怕，這個政黨忘了自己是誰，全部權力集中在他們身上，可以為所欲為，外交經濟港不好， 一個政府無若故及的使用權利打壓在野黨，讓人坐立難安。

林郁方高喊，民進黨變成怪獸，誰都沒辦法對付，只有靠選民共同站起來，把怪獸趕出去下架，讓中華民國恢復成民主自由的國家。

(中時 )