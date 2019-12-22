「偶像劇教母」柴智屏的女兒高雋雅（小雅），今晚（22日）與已登記結婚1年的老公陳子豪（Edward）在台北W Hotel補辦婚禮，並席開57桌宴客。婚宴現場眾星雲集，有超過百位演藝圈大咖藝人與幕後好友親自前往祝福。兩位是高中同學的最美親家母稍早與新人一起現身受訪，柴智屏表示，很開心女兒能找到託付的好對象，媒體要她為女婿打分數，她說「女兒打幾分我就打幾分」，小雅直白回：「都嫁了！100啦！」媽媽於是很捧場地說：「我再加1分！101分！」

柴智屏女兒高雋雅與陳子豪結婚辦喜宴。（盧禕祺攝）

庾澄慶（哈林）除了擔任證婚人之外，並獻唱〈缺口〉為新人獻祝福。葉璦菱、阿沁、張立昂也都現場高歌。目前婚宴確定到場的賓客名單預計有張小燕、哈林領軍的《超級星期天》主持群，大小S、《連環泡》固定班底郎祖筠、郭子乾等，主持人張菲、胡瓜、方芳芳、徐乃麟、利菁等，藝人苗可麗、陳怡蓉王子邱勝翊、毛弟、台灣影視圈幕後重量級的人葛福鴻、王鈞、王偉忠，電影幕後，被譽為亞洲最成功的製片人的江志強、電影人李烈、杜篤之、張家魯等。

柴智屏與當天《超級星期天》班底哈林、黃子佼、卜學亮齊聚。（盧禕祺攝）

柴智屏穿著上下都開衩性感白色禮服亮相，果真如預期是「最美丈母娘」，她笑說今天確實大膽嘗試她從沒嘗試過的路線，至於與女兒都是走「開衩」路線，「這是我人生當中為了女兒婚宴，第一次穿了開衩禮服，希望她從此開開心心、岔入人生一條幸福的道路！」至於是否想跟女兒較勁？柴智屏笑說：「她整個腿都露了，我露半條而已！不可以贏過新娘子！」小雅則說：「母女為什麼要較勁？一起都漂亮就好了！大家一起漂亮就很開心！」柴智屏坦言，婚禮前有去做Spa放鬆一下，也去了陳怡蓉老公薛博仁的聖緹雅醫療集團做「皮膚管理」。

至於為何邀請哈林擔任證婚人，柴智屏說，因為哈林剛結婚不久就馬上生了兩個小孩，想沾沾哈林的喜氣。當她跟哈林說想邀請他擔任證婚人時，哈林也很訝異、然後狂笑問為什麼，她回哈林「因為你德高望重、有分量，又這麼幸福！」

柴智屏女兒高雋雅結婚。（盧禕祺攝）

被問當年一手培養出的F4是否都缺席，柴智屏說，他們都有先送上祝福或先聚會過了，吳建豪每年耶誕節都會在美國跟家人共度，至於向來喜歡給人驚喜、行蹤總是神秘的言承旭，「我想他如果會出現的話，可能自己會出現。他應該工作很忙啦，而且他一向喜歡給大家驚喜。有來的話很好囉，沒來也沒關係，畢竟他平常也深居簡出，不太出來外面活動可以理解」。

擅長培養新星的柴智屏也說歡迎大家找她女婿演戲，「昨天女婿生日，我po了一張我很喜歡的照片，覺得他很像黑道大哥，如果有人想要拍黑道電影，推薦找他演，眼神超有殺氣！」柴智屏猛誇這女婿很乖，所以自己沒那麼多擔心，至於婆媳問題更完全不會有，因為女兒的婆婆還是她高中最好的同學，小雅也說，婆婆像她的好朋友，兩人也很會聊天。柴智屏說，之前他們就發現，女兒長相其實比較像婆婆，Edward則長得像她，「我們應該是交換了前世的小孩」。至於嫁妝、聘金及其他傳統習俗？因為兩家都是很open的家庭，所以一律省略，昨天才有人在問「怎麼沒喜餅」，柴智屏笑說「喜餅吃了不健康，不要吃吧，又會胖」。不過新人有準備婚禮小禮物，是客製化面膜，希望大家敷了之後都很漂亮，像姐妹一樣。

婚禮晚宴由柯朋宇主持，「哈林」庾澄慶擔任證婚人，最特別的是哈林將牽著男女雙方母親一同進場，葉璦菱與阿沁、張立昂在婚禮中高歌，為這新人祝福。此外，柴智屏與女兒小雅兩邊的朋友都將在婚宴中演出，可謂「兩代大PK」，柴智屏方面好友是證婚人哈林庾澄慶現場演唱，小雅友人演出則包括獲「第21屆台北電影獎」最佳男配角的林鶴軒(大鶴)、侯彥西、陳沐青、劉宇昕與網紅白癡公主、黑鬼兒。

(中時 )