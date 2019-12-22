阿富汗選務當局今天公布9月總統大選初步計票結果，現任總統甘尼獲得過半票數，可望順利連任。但他的首要對手阿布杜拉已表示將提出挑戰，看來這場選舉仍將繼續餘波盪漾。

阿富汗獨立選舉委員會（IEC）表示，甘尼（Ashraf Ghani）在9月28日舉行的總統大選得票率為50.64%，輕鬆擊敗得票率僅39.52%的阿富汗執行長阿布杜拉（Abdullah Abdullah），足以在首輪投票就獲勝。

這場競爭激烈的總統大選，因傳出大規模舞弊指控而蒙上陰影。選舉結果也延宕多時無法出爐，導致阿富汗政治陷入不確定性。

如今阿富汗所有總統候選人有權對初步結果提出任何異議，直到選委會公布最終結果，預料將在數週內宣布。

阿布杜拉的辦公室在今天結果公布後立刻發表聲明說：「我們想再次對我們的人民、支持者、選舉委員會和國際盟友清楚表明，除非我們提出的合理要求獲得處理，否則我們的團隊不會接受這場充滿騙局的選舉結果。」

阿富汗原定10月19日公布總統大選初步結果，但因技術問題和阿布杜拉等候選人陸續提出舞弊指控，導致宣布時間一再延後。

(中央社)