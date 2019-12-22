小英出席雲林同鄉會活動 再次強調經濟四小龍第一 19:592019/12/22 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今（22日）晚間7時許前往新北市工商展覽館參加雲林同鄉總會活動，蔡總統一一介紹新北市立委候選人，懇請雲林鄉親可以支持新北市的候選人。蔡總統致詞時強調，經濟已經是四小龍第一，台灣的經濟前景是看好的，懇請再給她4年時間。 蔡總統表示，每一次選舉都受到雲林同鄉會支持，懇請鄉親讓她繼續連任，台灣會更好，國會過半，可以讓建設、改革更順遂。認真做就是要讓台灣更好，經濟已經是四小龍第一，台灣的經濟前景是看好的，台灣的經濟會愈來愈好，未來繼續建設，照顧長者與小孩。 (中時 ) #2020大選 #總統 #民進黨 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 蓋牌無效！王世堅：韓的木馬屠城被一把火燒了 12:332019/12/18 政治 政見會前 蔡競辦再推幼托政見動畫影片 13:282019/12/18 政治 「苦茫翻亂」執政好？韓國瑜政見會痛批蔡英文：別再騙了！ 18:132019/12/18 政治 許聖梅爆：蔡英文政見會犯了「2大致命錯誤」 22:522019/12/18 娛樂 別低估蔡英文的權謀 04:102019/12/19 時論廣場 支持中華民國？呂謦煒：民進黨跟蔡英文別再騙票 13:282019/12/19 政治 蔡韓政見會駁火 幕僚澄清：全靠蔡臨場反應 14:062019/12/19 政治 郝龍斌批民進黨 散播仇中恐中 11:072019/12/20 政治 徐永明痛批民進黨：踐踏小黨 15:262019/12/21 政治 張善政：民進黨執政 每個人都變憤青 14:482019/12/22 政治 政治熱門新聞 挺韓罷韓遊行後高雄首份街頭民調出爐 網：奇怪！ - 政治 一張圖看出挺韓、罷韓人數懸殊 韓粉直呼殘忍！ - 政治 不忍了？北市議員一張空拍對比圖 打臉罷韓！ - 政治 挺韓、罷韓大遊行哪邊人多？網一句分高下 - 政治 蔡正元：罷韓膨風 把自己當白痴 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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