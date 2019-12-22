蔡英文總統今（22日）晚間7時許前往新北市工商展覽館參加雲林同鄉總會活動，蔡總統一一介紹新北市立委候選人，懇請雲林鄉親可以支持新北市的候選人。蔡總統致詞時強調，經濟已經是四小龍第一，台灣的經濟前景是看好的，懇請再給她4年時間。

蔡總統表示，每一次選舉都受到雲林同鄉會支持，懇請鄉親讓她繼續連任，台灣會更好，國會過半，可以讓建設、改革更順遂。認真做就是要讓台灣更好，經濟已經是四小龍第一，台灣的經濟前景是看好的，台灣的經濟會愈來愈好，未來繼續建設，照顧長者與小孩。

(中時 )