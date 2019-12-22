台南市氣球藝術推廣協會主動贊助活動，志工出動扮演聖誕老人，分送給台下小朋友們每人一個造型氣球。（劉秀芬攝）

二溪國小學童許願能有電風扇與樂高玩具，都要放在教室大家一起共享。（劉秀芬攝）

南科贊美酒店將小朋友許願卡掛在酒店耶誕樹上，並在臉書分享，不到10天已募到全部禮物。（劉秀芬攝）

南科贊美酒店將小朋友許願卡掛在酒店耶誕樹上，並在臉書分享，不到10天已募到全部禮物。（劉秀芬攝）

位於台南善化的南科贊美酒店，年年為區內弱勢學童募集聖誕禮物，今年大內二溪國小有位學童，許願學校教室能有一隻電風扇，讓大家夏天可以降溫專心上課，班上同學都一起受惠。22日贊美酒店邀所有學生到飯店提前過聖誕，聽音樂、看表演、吃美食，大家再開心把禮物帶回家。

南科贊美酒店已是連續第5年舉辦募集聖誕禮物活動，今年與善化、大內、山上、官田4區國小合作，讓來自單親、低收入、隔代教養家庭的小朋友寫下心願卡，由贊美號召網友、住宿旅客認養學童的願望禮物。

活動自12月初展開後短短不到10天時間，134份禮物就全被認養。去年曾到贊美住宿且參加活動的新加坡旅客黃先生，一直持續關注這件事，今年活動一開始，他立刻認養了許多小朋友的心願。

另外還有許多的善心企業團體響應贊美酒店善舉，在網友還有旅客分享下，台灣「樂高認真玩」公司得知此事，特別從丹麥帶來樂高積木，送給所有許願想要的樂高積木的小朋友。

大內區的二溪國小屬於偏遠小學校，全校加起來只有31位學生，許多經費不足，一年級的同學們一同許願了一台電風扇，也有小朋友說他的禮物願望是樂高玩具，他要放在教室和大家一起玩，展現出暖暖的同學情誼。

大內國小的3名兄妹，因父母工作關係，兄妹3人每天一起走路30分鐘去學校，所以許下了想要腳踏車的心願。但活動開始後，小妹妹運動會時把球鞋跑壞了，希望可以更改心願，贊美酒店在粉絲團發文分享，隨即有愛心人士表示要認養這幾位小朋友全部的心願。

南科贊美酒店董事長郭文俊表示，這項活動不僅讓許多外地旅客與台南產生更多情感連結，更能夠讓地方上最需要幫助的小朋友獲得實質幫助，希望小朋友收到禮物後也能夠飲水思源，努力用功突破困境，讓自己將來也有能力幫助別人。

(中時 )