年末聚餐還想不到要吃什麼的話，不妨來挑戰一下超浮誇的金箔燒肉山！這家藏身在延吉街的日式燒肉鍋物「金洹苑」，不只以PRIME等級熟成牛肉吃到飽著名，近期更大手筆推出聖誕節和跨年限定版「肉山」！大片金箔覆蓋上鮮嫩的肉，畫面實在超澎湃。

識貨的肉控一定不能錯過這兩盤吸睛的「聖誕樹肉山」和「金箔燒肉山」，只見老闆把高級肉片一層一層疊成一座小山，高度簡直比臉長，擺盤更創意搭配芋頭麋鹿和紅蘿蔔星星，外型超可愛，而金箔燒肉山則是奢華的大片金箔，想體驗最瘋狂的吃肉方法就是它了！

（圖／楊婕安攝）

燒肉套餐總共有六種肉品可選，分別為PRIME霜降牛、PRIME牛板腱、PRIME牛肋條、PRIME牛背肩、厚切牛舌與澳洲和牛M9+，熟成牛肉都是以冷藏濕式熟成的方式保存，火烤或湯煮都十分搭，完全不怕吃到乾柴口感，而主廚也表示，「會依照肉的質量跟部位現場手切，不同部位要依照各自特性來決定切法。」

（圖／楊婕安攝）

除了質感燒肉無限吃，這裡連火鍋湯底都好用心，最推老闆獨家研發的「特製味噌」以及「日式辣擔擔麵湯」，乍看之下紅通通的湯竟然不會辣，入口的辛香感溫和不刺鼻，一甜一辣的組合非常適合冬天多喝幾碗來暖胃。

（圖／楊婕安攝）

若是不吃牛的人，也有溫體豬雞及海鮮可以選，在豬雞肉系列中，有Q彈的伊比利松阪豬和黑豬五花雙拼，另有溫體雞柳和紹興雞腿雙拼；滿海鮮系列則有吃了會痛風等級的蛤蠣鍋、藍鑽蝦海老鍋、比目魚鍋、海鮮特盛等，當然也可以「海陸雙拼」，肉控以及海鮮控們趕緊手刀衝吧！

（圖／楊婕安攝）

(中時電子報)