王金平今（22）日中午在路竹老家宴請吳敦義等人，蕭漢俊轉述王金平的看法，「幫忙拉抬立委選情就等於幫忙韓國瑜」；韓國瑜隨行發言人李昶志表示，王院長輔選立委讓韓市長如虎添翼！

王金平今（22）日中午在路竹老家席開4桌，宴請吳敦義、嘉義市長黃敏惠、高市副市長李四川、高市議會副議長陸淑美、立委黃昭順、高雄市議員黃柏霖及高雄市農會理事長蕭漢俊等人。

根據中央社報導，王金平幕僚表示，王金平自行委託民調專家，對雲林以南各地的立委參選人近來選情做民調，王金平在這場餐敘中也藉由民調結果順便分析立委選情，但並沒有觸及總統選情。

王金平幕僚又說，吳敦義也向昨天參加挺韓遊行的黃昭順及高雄市議會副議長陸淑美詢問遊行情況。與會者關切王金平的動向，並期盼王金平明年1月11日選前能為韓國瑜站台，拉抬國民黨選情。

對此，蕭漢俊轉述王金平在會中表示，「幫忙拉抬立委選情就等於幫忙韓國瑜」；蕭漢俊並認為，王金平此舉「幫忙」的實質意義大於形式意義。

韓國瑜隨行發言人李昶志回應，韓國瑜非常尊重王院長，王金平擔任立法院長多年，跟他相處過的立委對他都有一份敬重之心。

李昶志指出，選戰剩20天，立委就是韓國瑜的翅膀，王院長輔選立委讓韓市長如虎添翼，國民黨團結一心，分工合作、分進合擊，一起努力，下架民進黨，捍衛中華民國。

(中時 )