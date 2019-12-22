不少支持者爭相合照、握手。（許哲瑗攝）

選戰進入衝刺階段，國民黨新北市第十選區立委候選人林金結，22日下午與新北市長侯友宜合體，至三峽北大社區替有機農友行銷新鮮葉菜，不少支持者爭相合照、握手；侯友宜表示，林金結是會做事的好人才，相信能在中央替新北市民爭取更多權益，因此「林金結凍蒜，就是侯友宜凍蒜！」

活動現場飄著綿綿細雨，侯友宜在林金結陪同下，徒步掃街拜票，一名在地居民特地上前致謝並指出，大德路上的水溝不堪車輛長期碾壓，造成嚴重高低落差，過去每當車輛行經時，發出駭人巨響，不僅用路人膽戰心驚，深夜時更影響住戶睡眠。

該名住戶說，所幸在林金結爭取下，協助居民修繕破損路面，還給當地安穩的生活環境，可見林金結是真正心繫民眾，會做事的政治人物，值得肯定。

侯友宜表示，林金結深耕地方多年，擔任新北市議員期間親力親為，相信未來擔任立委也是「第一名」，是土城三峽值得支持的首選，必能讓新北市民過得更好，因此「林金結凍蒜，就是侯友宜凍蒜！」

林金結表示，侯友宜自上任以來，受限於統籌分配款不均，許多建設因經費不足遲遲無法動工，這也是他決定參選的原因，盼能替市民進入中央，修改《財政收支劃分法》，重新設定分配參數，把人口比例納入並提高比重，增加新北市所獲得的統籌分配款。

林金結指出，土城三峽選情膠著，目前藍綠民調不分軒輊，近期包括總統候選人韓國瑜、前總統馬英九、黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋等，都將接連替他站台，選戰最後關頭，呼籲選民加強火力，集中國民黨支持力道，票投1號林金結。

(中時 )