陳沛珛表示，《暫時先這樣》多以鉛筆、色鉛筆、水彩作畫。(鄧博仁攝)

《暫時先這樣》描繪了九位都市女生的故事，畫中更可見許多熟悉的台灣街景，如鐵花窗、小吃攤、摩托車等。(大辣出版提供／王寶兒台北傳真)

漫畫家陳沛珛筆下的小人物沒有轟轟烈烈的人生，卻都有著貼近大眾、恬靜平淡的生活態度。(大辣出版提供／王寶兒台北傳真)

《暫時先這樣》中的九位女生，沒有轟轟烈烈的人生，卻都平凡如你我，讓人會心一笑，更能感同身受。(鄧博仁攝)

每一座城市風景，都是由平凡小人物的生活交織而成。曾二度入圍法國安古蘭國際漫畫節新秀大獎的漫畫家陳沛珛，以自身經驗揉合身邊朋友的故事，在首部漫畫集《暫時先這樣》中，描繪出九位女生的日常生活，她們沒有轟轟烈烈的人生，卻都平凡如你我，享受著獨食的快樂、與朋友抱怨伴侶的散漫、擁有異鄉打拼的孤單，讓人會心一笑，更能感同身受。

陳沛珛表示，「在一開始設想這部漫畫集時，設定了二十歲到三十五歲的女性，她們多半還沒結婚，像我一樣，我也更能以自己的角度去揣摩這個年紀的女生會想些甚麼。除了以自己和朋友的故事來作為靈感外，觀察城市也融入我的創作，比方說出門有些人會戴耳機，但做為一個常常待在家的接案者，我出門就是想聽聽外面的聲音，這些有趣的所見所聞不僅可以跟人分享，也可以成為創作題材。」

如在〈一時不察〉中，陪同老爺爺的看護忘了診所的藥袋，奔下公車，車上的暖心乘客便要求司機在原地等候，陳沛珛以其他乘客的視角，描繪這起小插曲。但卻在自己下公車後，因忘了帶鑰匙而被鎖在門外，從觀察者的位置轉成了城市插曲的主角。陳沛珛表示，公車的經歷及忘記帶鑰匙的個人經驗，都是在不同日子所真實發生的故事，將其組合，便成了一篇別有趣味的小短篇。

陳沛珛過去曾以看牙醫的經驗，發想出短篇作品〈牙齒〉，也曾以〈大排長龍〉描繪出城市的熙熙攘攘。此回在陳沛珛筆下的九位女生，則各有不同的生活，如餵養流浪貓的團體、經痛而必須請假的上班族、相差十多歲的一日情侶，充斥平淡而瑣碎的城市絮語，畫中更可見許多熟悉的台灣街景，如鐵花窗、小吃攤、摩托車等，《暫時先這樣》日前也已售出了法文版權，讓台灣風景遠征法國。

陳沛珛認為，創作者喜好甚麼樣的創作題材，與創作以外的生活息息相關，「我喜歡寫實類的主題，像是許多人覺得平淡的日劇，我就很喜歡，漫威的電影反而無法引起我的共鳴。平淡的生活由許多人的關係組合起來，關係就像是解謎一樣，我喜歡一一拆解、分析，比方說朋友來找我抱怨男朋友，我就會分析她的個性，以及男朋友為甚麼會這樣對她的原因，這些都讓我非常著迷。」

(中時 )