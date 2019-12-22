朱立倫為柯呈枋秀水後援會成立造勢大會站台，送上蒜株預祝柯當選連任。（謝瓊雲攝）

朱立倫陪謝衣鳳在溪湖車隊掃街。（謝瓊雲攝）

陳菊（右）陪陳秀寶在和美車隊掃街。（謝瓊雲攝）

陳菊（右三）陪立委黃秀芳（左三）在彰化市民生市場掃街拜票，與熱情支持者合照。（謝瓊雲攝）

首度到彰化輔選的桃園市長鄭文燦（左），先後趕至員林市和二林鎮，陪立委陳素月和洪宗熠兩人車隊掃街。（謝瓊雲攝）

首度到彰化輔選的桃園市長鄭文燦（左），先後趕至員林市和二林鎮，陪立委陳素月和洪宗熠兩人車隊掃街。（謝瓊雲攝）

決戰中台灣，周末彰化藍綠大拚場。國民黨總統候選人韓國瑜全國競總主委朱立倫、總統府祕書長陳菊和桃園市長鄭文燦22日都至彰化輔選，朱立倫馬不停蹄全縣走透透，陳菊、鄭文燦則兵分南北二路，分進合擊拉抬黨籍立委候選人選情。

朱立倫上午先出席彰化縣黨部2020團結勝利大會，與擔任彰化縣競總主委的縣長王惠美、縣黨部主委張曼莉，及柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳、蕭景田4位候選人大合體，接著下午再陪同候選人一一走訪各自選區爭取支持。

下午朱先到張瀚天老家與親友一起搓湯圓過冬至、再至柯呈枋秀水鄉後援會成立造勢站台，接著與謝衣鳳到溪湖市區掃街拜票、並至二林政見說明會站台，傍晚再趕至員林與蕭景田一起在員農黃昏市場向婆婆媽媽們問好。

陳菊上午先陪同第一選區立委候選人陳秀寶在和美車隊掃街，再趕至彰化市陪第二選區立委黃秀芳到民生市場掃街拜票；首度到彰化輔選的鄭文燦，下午先至員林市陪第三選區立委陳素月車隊拜票，再到二林鎮與立委洪宗熠車隊掃街。

朱立倫指出，台灣的民主要進步，應該是比政見和對地方貢獻，而非惡意抹黑，蔡英文總統想連任，應說清楚台灣經濟、百姓的日子有變好嗎？外交、國際空間有變更大嗎？做得好，人民自然繼續支持，做不好，就換人。執政黨全面執政卻不講政見，反而拚命修理對手，形同變相檢討、監督在野黨，呼籲選民拒絕這種負面抹黑的選舉手法。

陳菊則說她到各區助選，都希望台灣以香港為借鏡，強調能帶領台灣顧主權、維持自由民主，同時在安全情況下，讓台灣經濟轉型提升，就是蔡英文總統。曾任12年高雄市長的她也說，不會去評論韓國瑜，但呼籲韓拿出具體政績，因為韓現在所提出來想做的，其實都是她市長任內編列的預算。

首度到中部輔選的鄭文燦則說，一整天感受到中台灣選民十分熱情，而高雄罷韓、挺韓大遊行展現了台灣民主的風度，選戰剩下最後20天，相信全國都會陷入選舉最後衝刺的氣氛之中，他認為蔡英文總統路線符合台灣價值，相信人民會做出最好選擇，期望總統立委雙贏。

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(中時 )