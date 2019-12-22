林子偉今年球季傷痛不斷，讓他曾坦言心情很難過，不過馬上要面對新球季，紅襪剛補進內野優替人帕拉薩(Jose Peraza)，林子偉要與多名好手競爭僅有的名額，他開玩笑說，「不把對手放眼裡才會打得好！」

紅襪前幾日剛簽下「內野活棋」帕拉薩，他能守二、三、游位置，連外野也有出賽紀錄，守備位置與林子偉重疊。此外紅襪三、游預估分別是表現穩定的狄弗斯(Rafael Devers)與波格茲(Xander Bogaerts)兩人佔去，林子偉要與其他實力堅強的隊友競爭剩下的名額，上場空間遭到壓縮。

不過林子偉在經過8年美職洗禮後，心態已逐漸成熟，他認為不要一直想著競爭對手，做自己就對了，更開玩笑表示，「不把對手放在眼裡。」就是因為越在乎對手反而打不好，「以前上大聯盟會很想表現，但這樣上場會反常，保持平常心才能拿出實力。」

林子偉與張育成兩名大聯盟球星，22日到新竹參加國泰金控舉辦的公益球迷會，兩人與新竹五峰國小棒球隊小球員開心互動，不只一起體驗MINI BASEBALL的樂趣，時逢冬至還親手端湯圓給小朋友們。孩子們興奮能近距離看到大聯盟球星，提出不少無厘頭問題考倒球員，不過兩人都露出笑容，表示小孩子就是天真、活潑，玩在一起能將累積的壓力釋放。

林子偉盛湯圓給新竹五峰國小的小球員。（國泰金控提供／鄧心瑜傳真）

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