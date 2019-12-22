108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽本季尚未吞過敗仗的衛冕軍健行科技大學，今天面對中州科技大學曾落後雙位數，不過健行教頭劉孟竹下半場祭出雙控衛來調整球隊進攻節奏，第4節大二谷毛唯嘉、大一高錦瑋兩後衛輪流在三分線外放冷箭，高錦瑋更單節飆出21分，最終健行91比76擊退中州，保持11戰全勝金身。

谷毛唯嘉此役投進全場最高27分，傳出5次助攻，高錦瑋則是本戰所有分數都是在第4節投進，而且兩人都是替補出賽，高錦瑋更是只打了13分鐘就拿21分，效率驚人。

健行谷毛唯嘉(中)以高命中率獨拿27分，也是球隊獲勝功臣之一。(大專體總提供/陳筱琳台北傳真)

賽後劉孟竹稱讚雙衛表現，不論用谷毛加林俊吉，或是谷毛搭配高錦瑋，都在下半場改變了球隊進攻節奏，「我們第1節打出21比9攻勢，第2節進攻卻當機只拿15分，並反被中州拿了30分，下半場就用雙衛來穩住進攻節奏。」

劉孟竹補充，自己是後衛出身，當然愛用雙控衛這樣的陣容，就算身材有劣勢，利用防守等策略一樣可以減少吃虧，他說：「控球後衛處理球的細膩度還是比鋒線球員好，進攻節奏也能拉快，同時也要稱讚傷癒歸隊的劉彥廷扛下大前鋒位置，保護籃板，對手中州這場也表現相當精采，給我們很多收穫。」

今年3月17日，高錦瑋在HBL高中籃球甲級聯賽男子組冠軍戰，於第4節開火助隊邁向冠軍，賽後高錦瑋笑說：「之前佛光盃孟竹教練常在第4節突然就要我上場，加上我高中曾在第4節發威，今天第4節開打前隊友高承恩就一直叫我『第4節先生』，對於自己火熱的手感我也是感到不可思議，應該是我從小到大第一次這麼準。」

第4節和高錦瑋攜手建功的谷毛唯嘉，表示高中也和學弟搭配過，默契自然在，兩人同時在場上還可以互換角色、互相助攻彼此，至於自己此役包括三分球7投5中、全場14投10中高命中率，他回應：「沒想太多，感覺來了就投，平時我們在晨練之前也會提早一小時先進行投籃練習，有機會就出手。」

高錦瑋和谷毛的母校能仁家商在107學年HBL以單季17戰全勝之姿封王，而健行目前也是連勝不敗中，會不會希望健行本季也如法炮製，高錦瑋和谷毛異口同聲說部會特別去想連勝這件事，主要目標是冠軍，高錦瑋更說：「不用刻意強求連勝封王，就照球隊節奏走較好，至於是否想拚新人王，我同樣認為團隊冠軍才是最重要的獎項。」

(中時 )