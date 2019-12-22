很多人為退化性關節炎所苦。其實，膝蓋在走到這一步之前，早就有跡可循；早期發現、採取行動，關節就不用換成銅筋鐵骨。

膝蓋是身體最大的關節，承受許多身體重量。哈佛大學醫學院表示，膝蓋所承受的重量相當於體重的1.5倍，以體重68公斤的成人來說，也就是每踏出一步，兩個膝蓋便承受102公斤的重量。

好在，這樣的體重不是直接落在人們的膝蓋上，位於膝蓋骨之間還有軟骨組織，提供膝蓋骨在活動行走時，有一個緩衝的空間。不過，軟骨一旦磨損，膝蓋骨就會相互磨損，導致退化性關節炎，造成疼痛。

除了疼痛，退化性關節炎也會造成膝蓋變形、僵硬。退化性關節炎的病患常出現運動、爬樓梯，甚至行走上的困難。

退化性關節炎的早期徵兆:

在膝蓋退化到需要注入玻尿酸或血小板，甚至置換人工關節之前，有幾個徵兆可以當作警訊，及早發現，就能逆轉退化的進程，也許就不會走到需要動刀的這一步。

1.特定時候會疼痛

儘管行走還不至於引起疼痛，不過，在彎曲和打直膝蓋的時候，膝蓋骨頭會隱隱作痛，或感到痠痛。

2.腫脹

在軟骨磨損，以至於變形之前，膝蓋會先開始腫脹，原因是膝關節的骨頭因為相互摩擦引起軟骨組織的病變，如關節滑液囊的發炎，造成液體在關節的位置堆積。

3.>微熱

膝關節感到微微發熱也是早期徵兆之一，這樣的狀況以一天結束之後最為明顯。

4.僵硬

早上起床下床時，或身體長時間維持同一姿勢如久坐之後，膝蓋覺得僵硬，但稍事活動，情況又變好，也是退化性關節炎的前兆。

5.膝蓋有聲音

腿部彎曲時，膝蓋喀拉作響，也是關節軟骨磨損的跡象。

如果長時間久站之後，上述的症狀加劇，甚至是膝蓋紅腫合併發燒，很可能就已經罹患退化性關節炎。

如何預防退化性關節炎？

儘管目前認為退化性關節炎跟遺傳、性別、年齡有關，從生活當中做改變還是有可能減緩或防止此類疾病的發生。

1.管理生活、職業上的風險

生活中的某些動作，或一些特定的職業會使膝蓋從事重複性的動作，如蹲下般重物再起身，這些動作長時間下來，容易對膝蓋造成壓力。穿著具有強力支撐作用的護膝，或借助搬重物的機具，或許能避免膝蓋損傷。

2.運動

適度的運動能維持膝蓋健康，減緩關節僵硬。（文／pixabay）

以運動的方式強化大腿及膝關節的肌肉，可幫助肌肉支撐整個身體及膝關節骨骼，膝蓋周圍的肌肉有力，骨頭就不易磨損。並且，適度的運動能維持膝蓋健康，減緩關節僵硬。

3.休息

但也不能運動過度，還是要適度休息，使肌肉、骨骼能夠放鬆。如果膝關節已經紅腫、疼痛，更需要休息。

4.維持健康體重

體重過重會增加膝蓋的壓力，進而加速膝蓋軟骨的耗損。體型肥胖的人同時也是退化性關節炎的高危險群。減重不但能減輕膝蓋的承重壓力，也能減少腰腿的疼痛。

5.不翹腳

坐時雙腳交叉容易使骨盆傾斜，導致膝關節的髕骨外翻、位移，進而使軟骨磨損，膝蓋退化疼痛。因此，不翹腳、不站三七步，也能保護膝蓋不退化。

(中時電子報)