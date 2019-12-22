今年夏天選擇離開老東家桃園璞園跳槽裕隆納智捷的「帥爸射手」簡浩，22日首次穿上裕隆球衣遭遇璞園，全場投7中6，含三分球投5中4，貢獻18分，幫助裕隆107比87輕取璞園，簡浩掛著招牌笑容表示，「我噴了超多垃圾話！」

簡浩生涯曾跟璞園拿下4冠，如今改穿裕隆球衣面對老東家，他強調自己有點興奮，但在一跳球後，馬上就恢復平常心，「大概是我很了解璞園的打法與戰術，所以今晚特別好打，但我沒想太多，只想努力幫助球隊贏球，也讓隊友開心。」

只是簡浩向來喜歡在場上噴垃圾話，如今碰上熟悉的前隊友，當然不會客氣，他在賽後坦承，吳家駿、彭俊諺、林耀宗等人是最大受害者，問他會不會跟同屬ABC的陳堅恩說垃圾話，簡浩說：「我早習慣噴中文，說英文反而怪怪的。」

璞園總教練麥班達賽後表示，看到這些離開球隊的好手棒打老東家，讓他早已習慣被傷害了，讓簡浩不禁回嗆，「既然他這樣說，那就繼續彼此傷害吧！反正我們下周日馬上又要碰頭，到時候就知道了，贏球永遠最讓我感到開心。」

簡浩距離生涯總分3000分大關，目前只剩79分的差距，看來很有機會在明年桃園巨蛋達標，有趣的是，桃園是璞園主場，不過簡浩表示，「我根本沒有想過什麼3000分的事情，我今晚才第1次想到，比起達標，我更想幫助球隊贏球。」

裕隆新洋將基恩賽前還跑到媒體席關心寶島夢想家跟菲律賓火焰戰況，看來他仍關注著前東家，他在22日拿26分、6籃板及5助攻，是裕隆輕取璞園的另一功臣，「我很喜歡待在台灣打球，對於個人數據，我從來沒想太多，盡全力搶勝就對了。」

(中時 )