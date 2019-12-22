台積電上周四除息表現不如預期，股價連續兩天重挫，累計下跌13元，周五收在329元。有網友表示，他在除息前一天，押了20張台積電，目前帳上賠4%；對此，多數人留言一面倒要他安啦，台積電填息沒失敗過，還有網友爆料，「買台積電有個秘密大家都不知道，就是虧損時賣掉就輸了！」

有網友在ptt貼文指出，他看了一下日K，台積電前幾次的填息，大約都是花4~9天才填息，沒有像媒體說的秒填息那麼誇張，漲多小拉回算正常現象。他透露，除息前一天，押了20張台積電，目前為止帳上賠4%，雖然想放長線，但版上唱衰的人很多，如果真的跌破300，應會繼續加碼，個人有信心台積電可以到400。

大部分網友紛紛給原po送暖，要他免驚啦，有人回應說，「外資賣超幾千幾萬張嚇嚇你」、「明年訂單全滿 填息是早晚的事」、「我是第一次看到買台積電需要發文壯膽的==」、「等外資放完年假，股價就會拉上來了」、「當定存就好啦，還X打定存」、「上看500，不用怕啦！」、「才跌4%就嚇得要死要怎麼抱到400？」。

但也有一票網友唱衰，「台積電已經變成炒作指標，人手一張，誰要拉」、「GG，留著領股息吧…」、「沒有人說台積電不好啊，只是買太貴了

」、「2.5隨便都可以輕鬆秒填，但問題是不給你填」、「現在的台積電一堆頭部的特徵」、「外資的真正平均成本低到你會怕」、「人家怎麼賣都贏，山頂上玩有誰能贏」。

另有人中肯提醒，「你都說要4~9天填息，怎不在這幾天找低點買？」、「『秒填息』本來就是掩飾期貨結算後出貨用的說詞」、「有時受不了下車，之後發生的事，你知道的…」。

(中時電子報)