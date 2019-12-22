哈孝遠與瑄瑄22日在寒舍艾麗酒店舉行婚宴，席開46桌，耗資一百八十萬迎娶美嬌娘，伴郎由王少偉、納豆與Teddy擔任，伴娘則是女方的表妹，演藝圈好友何守正、謝忻等人盛裝出席給予祝福。

他分享結婚的心情，「選冬至結婚還是好熱。」重要大事一輩子一次即可，被問到後不後悔結婚？他機靈回應：「後悔太晚娶她了。」愛妻的心情溢於言表。這次他光喬三位伴郎搞的很心累，「以前我都當明星被服務，這次換我替他們喬妝髮、叫客房服務。」笑說前一天才想起自己沒人梳化。

之前按摩店事件曾讓新娘說出不辦婚禮了，瑄瑄機靈燦笑說：「開朗釋懷了嗎？」女方解釋那次的報導的是誤會，事情講開後就好了，一旁的哈孝遠則說：「通常老婆出來講話就知道真誠不真誠了。」

他說洞房花燭夜隔天還要錄影，「製作單位殺死每個男人的夢想。」至於蜜月的安排，他體貼說老婆各地都飛了，就只差在沒去過台灣溪頭，開玩笑說就是這裡了，一旁老婆愣了說：「不是說會去希臘嗎？」他正經表示會先暫時拋下兒子去大阪度蜜月。

(中時 )