農曆春節快到了！大家都希望幫自己祈求一年好的開始，八字專家毛衣老師建議，可以找好日子做七星轉遇運招財煙供或是財神爺補庫煙供，她也準備幾個簡單的方法教你自助招財。

八字專家毛衣老師2020年的招財法，自己也能靠自己發大財。（圖／毛衣老師提供）

一、想旺就旺

身上可佩帶五帝錢或十運錢，以增進財氣運勢，將五帝錢（順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶）等錢幣串起，掛在腰間，能防饞言及小人所害；而如果進入喪家，或經常出入不乾淨的場所時，可將五帝錢撥弄一下，離開時，在門外再以劍指在手掌心寫「除」字，即可去晦辟邪；而平日入廟參拜時，也可將五帝錢取下，在天公爐上左右各繞三圈，可增強五帝錢之開運能量。

二、招財進門

準備一個小福袋（或銀樓裝金飾的小紅袋），穿上紅繩，袋內放入168元銅板 ($50元*2+10元*6+5元*1+1元*3)，用紅紙寫上姓名和出生年月日，在凌晨12點時，掛在自己每天出入的房門上方，慢慢地，你的財氣就會臨門了。

三、八卦招財包

先準備好一個紅色的小布包，在布上貼或畫八卦圖，布包內放入五穀（黃豆、黑豆、綠豆、紅豆及米各少許）與鹽混合，再將布包綁上紅線。逢春節時，在門廊或店門迎風處掛上，只要有人進出或風吹過，即有迎風生財的效果，必須每年一換，可驅晦氣、添增人氣和增強財富運。

四、衣食無缺

在農曆春節時，準備一個小米缸或陶甕，缸內下層擺米，中間擺麵線，上層擺圓餅，缸外貼上「福財」兩字的紅紙，放在廚房的一角，七日後全部吃完，如此居家可保平安，這一年的工作及財運也會跟著順利喔！

五、紅包袋招財術

先準備好一個紅包袋，袋內放入168元銅板加硬幣，放於皮夾或口袋內，寫上「財源滾滾」四個字隨身攜帶，或是放置在自家神案的香爐下壓著，平日對神明上香時，順帶祈求財運順利、福氣盈門，另準備一個紅包袋，內裝百元紅紙鈔一張，在黃紙上寫一滿字，隨紙鈔同時裝入於新的長皮夾內內，長期放置於頭或床墊頭下方，慢慢的你的財氣就會越來越旺了。

(中時電子報)