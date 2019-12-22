南市各工會志工至七股、歸仁助弱勢修屋。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

南市各工會志工至七股、歸仁助弱勢修屋。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市府勞工局結合台南市各工會團體志工，為弱勢、職災家庭房屋修繕，第101戶及102戶房屋修繕22日陸續展開，由木工工會、電氣工會進場為這兩戶困苦弱勢改善居家環境，希望能給七股區的陳姓阿嬤及歸仁區的卓姓勞工一個安心立命的環境，來迎接嶄新的一年。

七股區83歲陳姓阿嬤，兒子及媳婦於今年相繼過世，留下兩名7歲及12歲孫子女，3人居住於破舊的老宅內，亦無任何經濟收入，目前由社會局協助申請低收入戶中。歸仁區卓姓60歲的獨居勞工，領有輕度障礙證明，近期剛獲某醫院聘用擔任兼職職務，工作近一個月，經濟及居住環境長期不佳。

七股區陳姓阿嬤居住的老宅屋頂屋瓦破損，梁角木腐蝕倒塌，天花板嚴重漏水，居住環境十分堪憂。而歸仁區卓姓勞工所居住之矮房，天花板牆壁嚴重破損，門窗鏽蝕傾毀，照明不良。

為了讓陳姓阿嬤及卓姓勞工過年前有個遮風避雨的居住環境，許多職業工會志工們放下手邊的工作，20日首先由台南市泥水業職業工會打頭陣，為七股區陳姓阿嬤居家進行地板混凝土填高及門框泥水補強施工。

台南市木工業職業工會則於22日兵分兩路，集結兩隊志工人馬分別前往七股區及歸仁區，為兩屋舍進行天花板拆除、搭設輕鋼架石膏板、牆壁補強等工程。

台南市電氣業職業工會志工們並同時進駐歸仁區進行電線迴路配置及燈具安裝。後續將由台南市鋁製品製造裝配職業工會、台南市油漆工程職業工會志工接力，進行房門維修施工、鋁門窗施工、牆面補土及油漆粉刷等工程，全力幫忙兩位弱勢個案修繕房屋，使其陰暗的居家能有煥然一新的樣貌。

(中時 )