美國空軍德州國民警衛隊149戰機聯隊的F-16，剛剛噴塗了一種全灰色塗層，它與F-35類似，都具有一定程度的吸收雷達波能力。這是由愛荷華州蘇城空軍基地(Sioux Gateway Airport)的國民警衛隊噴漆設施所進行的改變工程，未來將會取代舊式的雙色空優迷彩，成為美國空軍F-16的新一代標準外觀。

噴射戰機世界(fighter jets world)報導，的確，美國空軍近年逐步以「Have Glass V」的「第5代塗層」來取代原有的塗層，它是一種以複合式微金屬石墨顆粒製成的RAM（雷達吸收材料），可以降低飛機的雷達截面信號，也就達到匿蹤的效果。Have Glass V是特殊塗料的最新版本，與F-35聯合打擊戰鬥機塗層是同一種級，兩者的色調也相當接近，都是深灰色的。美國空軍從2012年，就開始將Have Glass 試用在F-16CM上，得到不錯的效果。

F-16戰隼(Fightingfalcon)是當今最受歡迎的多用途戰鬥機，它原先是以機動性戰機為出發，卻在往的發展歷程，延申出強悍的空對地攻擊任務，以及空對艦制海任務，因此它的CP值很高，為美國和盟國提供了一種相對低成本、高性能的武器系統。

(中時電子報)