移民署苗栗縣服務站22日舉行新住民首投族反賄選宣導。〔苗栗縣服務站提供／謝明俊苗栗傳真〕

因應明年總統、副總統選舉將屆，為免新住民首投族因不諳法令而誤涉賄選陷阱，移民署苗栗縣服務站與苗南區新住民家庭服務中心，22日辦理「新住民家庭教育宣導課程」併進行反賄選宣導。

苗栗縣服務站指出，新住民們常因語言文化差異而誤觸法網，因此提醒新住民近幾年台灣不同的賄選態樣，並說明賄選相關罰則，若遇有賄選相關情事，鼓勵新住民踴躍提出檢舉。總統、副總統部分最高可領取新台幣1,500萬的獎金，立委選舉則有1,000萬的檢舉獎金，鼓勵大家一同反賄選，共同為「淨化選風」而努力。

此外，本次課程也請來講師洪韻璇自畫像教學，讓在場新住民朋友藉由觀察自己，透過自畫像對自己有更深一層的認識，建立自信心，並從中獲得肯定與成就感。而活動中，更配合即將來臨的耶誕節，手寫小卡片活動，讓新住民及其家人寫下最感謝的人、事、物，並發放小禮物給現場新住民朋友，祝福大家耶誕節快樂。

為落實新住民關懷，移民署各服務站每月定期舉辦家庭教育暨法令宣導課程，期望以多元豐富的課程內容，幫助新住民更快適應在台生活。而隨著大選接近，苗栗縣服務站王驥主任表示，期望新住民在台生活期間，能有正確民主法治觀念，為廉潔的選舉風氣共同努力。

(中時 )