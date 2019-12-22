鄭文燦（左三）全國胖子挺小英後援會榮譽會長。（蔡易餘競選團隊提供／張毓翎嘉義傳真）

鄭文燦成為全國胖子挺小英後援會榮譽會長。（蔡易餘競選團隊提供／張毓翎嘉義傳真）

選戰倒數20天，繼昨天花媽總統府祕書長陳菊到嘉義為尋求連任的民進黨嘉義縣第一選區立委候選人蔡易餘站台後，今（22）日人稱「胖周瑜」的桃園市長鄭文燦也南下為蔡易餘輔選，並接下全國胖子挺小英後援會榮譽會長，現場支持者紛紛喊出「胖周瑜，挺易餘」口號，祝福蔡易餘順利連任成功。

鄭文燦表示，蔡易餘在下一屆立委任內有3個目標，一是拚經濟，馬稠後產業園區後期開發對嘉義非常的重要；二是拚建設，故宮南院雖完工營運，但須朝更多元方向發展，國寶館興建就是其中一項；三是顧民生，幫助年輕人減稅，家庭負擔低一些、甜蜜多一些。

鄭文燦說，蔡易餘全國能見度很高，選擇他來當立委幫嘉義發聲是最好的選擇，希望蔡易餘拚出好成績、小英總統在嘉義拿下全國最高得票率，讓蔡易餘再幫鄉親爭取更多重要建設。

鄭文燦短暫停留在蔡易餘水上後援會總部後，隨即站上戰車陪同蔡易餘在水上鄉掃街拜票1個多小時，沿途受到嘉義鄉親熱情歡迎，不少人也揮手高喊「蔡易餘，凍蒜」，「胖周瑜，挺易餘」組合當場展現出高人氣。

(中時 )