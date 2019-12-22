12強中華隊王牌投手江少慶，在今年球季與美職印地安人合約結束後，獲得老虎隊的小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請，張育成與江少慶兩人自2014年在新人聯盟就是隊友，一起扶持、打拚上到3A，如今江少慶要轉隊，張育成坦言有點難過，不過看好他明年能站上大聯盟。

張育成今日與林子偉一同參加新竹參加國泰金控舉辦的公益球迷會，兩人與新竹五峰國小棒球隊小球員開心互動。談到江少慶與老虎簽下合約，張育成表示，「其實有一點難過，從新人聯盟到3A，這段日子都一起努力，現在他要去老虎了，多少都有點感傷。」

江少慶在這次世界12強賽表現亮眼，被看有好機會上大聯盟。（資料照／鄭任南攝）

張育成與江少慶自2014年起在印地安人隊新人聯盟打拚，2018年先後上到3A，不過張育成在今年首度踏上大聯盟舞台，江少慶則還在等生涯初登板機會，但江少慶在12強賽時打出好表現，被看好明年非常有機會一圓夢想。

江少慶在與印地安人隊合約到期後未獲續約，放棄日職開出的優渥條件，與老虎隊簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請，張育成說，「少慶有上大聯盟的實力，相信他明年能上大聯盟。」

張育成希望未來與江少慶雖然不是隊友了，不過無論在哪隊、哪個球場，都能一起在美職奮鬥，也祝福他身體保持健康，站穩大聯盟。

(中時 )