國民黨總統候選人韓國瑜今天晚間到新北樹林區興仁夜市替國民黨立委候選人黃志雄站台。韓國瑜致詞時表示，台灣因為經濟不行，外交又一步都出不去，被周邊國家看不起，台灣人的面子在哪裡？大家可以忍受嗎？

黃志雄今天在樹林興仁夜市舉行造勢，並邀請同樣在競選的國民黨立委柯志恩一起，8000樹林鄉親塞爆活動現場。新北市長侯友宜6點半先來替黃站台，韓國瑜則是7點40到場，漢子與禿子今天沒機會同台。

黃志雄表示，4年前國民黨可以說是慘敗，因此他決定從哪跌倒從哪站起來，這場選舉是是非黑白之爭，台灣百業蕭條、兩岸僵局，民進黨卻爭權位、爭高官，「吃得肥肥的」，他也諷刺蔡英文總統在政見會上還要看稿，只有韓是站在庶民角度侃侃而談。

韓國瑜批評民進黨上任後就廢掉特偵組，廢掉之後高官就可以沒有壓力地大貪特貪，因此國民黨如果執政，率先恢復特偵組，「立刻偵辦這些貪官污吏。」

韓國瑜也說，「民主民主，人民作主，民主民主，自作自受」，選出什麼樣的政府就會有什麼樣的國家，民進黨執政下，經濟不行，外交不行，將來RCEP也不能加入，被周邊國家看不起，就連台灣人將來要去泰國觀光，還要看財力證明。

韓國瑜說，2020選舉是為了自己跟下一代投票，如果覺得不甘心，就大家一起創造政治奇蹟、經濟奇蹟，台灣已經淪落到被周邊國家看不起，要改變翻轉，讓他們覺得台灣要重新站起來了。

(中時 )