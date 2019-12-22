知名經紀人波拉斯再下一城，今（22）日為旗下客戶賽揚獎左投大鬍子凱寇找到新東家。據大聯盟官網報導，芝加哥白襪隊將以3年5550萬美元（新台幣約16.7億元）的價碼，把凱寇納入明年先發輪值，平均年薪1850萬美元；還包含第4年的選擇權，可有條件自動續約，年薪也是1850萬美元，稱得上耶誕大禮。

日前波拉斯（右）出席寇爾（中）加盟洋基隊的記者會，左為寇爾的太太。（美聯社資料照）

今年球季結束後波拉斯已成功替5位大客戶簽下肥約，包括穆斯塔卡斯到紅人隊，價碼4年6400萬美元，平均年薪1600萬美元。「天才小史」史崔斯柏格與老東家國民隊續約7年、2億4500萬美元，平均年薪3500萬美元。

然後是創投手紀錄的寇爾加盟洋基隊，9年3億2400萬美元，平均年薪3600萬美元也是大聯盟新高。接著是阮棟去天使隊，和小史一樣也是7年2億4500萬美元、平均年薪3500萬美元。再加上凱寇這張合約，5人合計達到9億3350萬美元，如以抽佣5％計算，波拉斯可進帳4667.5萬美元。

接下來波拉斯手上的客戶還有柳賢振、卡斯提安諾斯兩位大咖，加上前面5人的合約，總值可望突破10億美元大關，佣金則達到5000萬美元，成為今年球季後的大贏家。

(中時 )