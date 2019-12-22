彰化縣二林鎮原斗國中小國三莊姓女學生，昨天到校溫書，不料，中午外出買午餐時，牽腳踏車過馬路時，竟在斑馬線上慘遭左轉的汽車撞倒，全身多處骨折傷勢嚴重，緊急手術救回一命，仍在加護病房觀察；由於家屬無力負擔後續醫療費用，校方已協調家長會代墊，也呼籲各界善心人士伸出援手。

學校校長王欣怡表示，莊同學個性文靜內向，十分懂事且用功，經常主動分擔家務，成績中等，為了升高中，周休假日常約同學一起到校溫書、為教育會考預做準備。

將原斗國中三年級莊姓女同學撞倒的女駕駛供稱是左轉時車子有視線死角，所以沒看到女學生。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

王欣怡說，莊家家境清寒，阿公是植物人臥床6年多、原本在加油站上班的莊母9月份也因車禍小腿骨折，還得靠輪椅做復健，莊同學是長女，家中另有3個就讀國中小的弟妹，全家人只靠莊父在鐵工廠的微薄收入支撐。車禍發生後莊母還得坐輪椅到醫院照顧，令人鼻酸不忍

警方調查，22日中午，莊同學跟另2名同學準備外出，到附近便利商店買午餐，不料竟在校門口附近被撞成重傷，34歲莊女駕駛自小客車在斗苑路、萬原路口左轉時，疑似是A柱視線死角未注意，將行走在斑馬線上的莊同學撞倒，導致右鎖骨、右上臂和骨盆等全身多處骨折，經送二林基督教醫院急救再轉送彰基加護病房觀察。

芳苑警分局表示，肇事的莊姓女駕駛供稱她當時準備左轉時，沒看到女學生準備過馬路，才會撞上發生意外事故，現場酒側值為零，但因未依規定禮讓斑馬線行人，警方將依道路交通管理處罰條例開罰，詳細肇事責任還要調查釐清。

彰化縣政府社會處表示，接獲教育處通報國三女生車禍事故後，已指派社工人員前往關心，提供必要協助。校方也呼籲各界善心人士伸出援手，可電洽學校專線04-8904600轉分機23找陳先生。

莊姓女同學被撞倒後全身多處骨折傷勢嚴重，緊急送醫手術，遺留在車禍現場的腳踏車也被撞到扭曲變形。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化二林原斗國中小莊姓國三女學生家境清寒卻十分上進，昨天利用周末假日到校溫書，卻在校門口附近路口斑馬線慘遭撞成重傷，警方仍在調查釐清肇事責任。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

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