彰化縣二林鎮原斗國中小國三莊姓女學生，昨天到校溫書，不料，中午外出買午餐時，牽腳踏車過馬路時，竟在斑馬線上慘遭左轉的汽車撞倒，全身多處骨折傷勢嚴重，緊急手術救回一命，仍在加護病房觀察；由於家屬無力負擔後續醫療費用，校方已協調家長會代墊，也呼籲各界善心人士伸出援手。
學校校長王欣怡表示，莊同學個性文靜內向，十分懂事且用功，經常主動分擔家務，成績中等，為了升高中，周休假日常約同學一起到校溫書、為教育會考預做準備。
王欣怡說，莊家家境清寒，阿公是植物人臥床6年多、原本在加油站上班的莊母9月份也因車禍小腿骨折，還得靠輪椅做復健，莊同學是長女，家中另有3個就讀國中小的弟妹，全家人只靠莊父在鐵工廠的微薄收入支撐。車禍發生後莊母還得坐輪椅到醫院照顧，令人鼻酸不忍
警方調查，22日中午，莊同學跟另2名同學準備外出，到附近便利商店買午餐，不料竟在校門口附近被撞成重傷，34歲莊女駕駛自小客車在斗苑路、萬原路口左轉時，疑似是A柱視線死角未注意，將行走在斑馬線上的莊同學撞倒，導致右鎖骨、右上臂和骨盆等全身多處骨折，經送二林基督教醫院急救再轉送彰基加護病房觀察。
芳苑警分局表示，肇事的莊姓女駕駛供稱她當時準備左轉時，沒看到女學生準備過馬路，才會撞上發生意外事故，現場酒側值為零，但因未依規定禮讓斑馬線行人，警方將依道路交通管理處罰條例開罰，詳細肇事責任還要調查釐清。
彰化縣政府社會處表示，接獲教育處通報國三女生車禍事故後，已指派社工人員前往關心，提供必要協助。校方也呼籲各界善心人士伸出援手，可電洽學校專線04-8904600轉分機23找陳先生。
(中時 )
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