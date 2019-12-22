渣打臺北公益馬拉松將於2020年1月19日開跑，獲得知名藝人JOLIN全力支持Futuremakers全球公益計畫，更大意義還有全臺最多視障跑者報名，體育明星台灣欄神陳奎儒，也在陪跑員開訓時獻出人生第一次「盲跨」，與超萌導盲犬進行矇眼初體驗。

台灣欄神陳奎儒在「視障陪跑訓練營」中，首次嘗試矇眼體驗，由資深導盲犬3歲Ellie和5歲Sherry帶領，在黑暗中先進行左右轉、停下的簡單動作後，再挑戰避開障礙物和坐上椅子。陳奎儒說，很佩服視障跑者用非比尋常的勇氣和毅力完成每一場馬拉松，鼓勵大家在追求夢想的路上勇不設限。

渣打臺北公益馬拉松主辦單位表示，為了這場台灣最多視障跑者參與的馬拉松賽事，自2016年起開放跑者擔任視障陪跑員，年年吸引數百位跑者熱情響應，今年更有超過200名跑者主動報名爭取32個席次，中籤率不到2成！

要能在陪跑員挑選過程中籤，不在於運氣或捐比較多錢，包括身高、體型等各方面條件都需符合視障跑者，才有機會。中選的32名跑者其中一位是59歲的跑團教練金道一，不僅是路跑的愛好者，更是熟齡路跑團的團長。獲選的跑者需要與視障跑者一同進行偽盲跑步訓練，透過體驗在黑暗中跑步，換位感受視障跑者的狀態和心境，才能快速掌握視障陪跑員的要領。

渣打銀行專為參與跑者舉辦的「視障陪跑訓練營」，至今已連續第5年。連續2年參與視障陪跑訓練營的渣打國際商業銀行公共事務暨行銷處/公關暨行銷長陳穎勳分享心得表示，矇眼的過程，其實是一種換位思考的學習，設身處地模擬視障朋友的情境下，陪跑應該要注意的環境動態，在這個互信、扶持的過程中，跑步變得更有意義！渣打銀行感謝連續幾年堅持不懈，熱心響應擔任視障陪跑員的跑者們。

(工商 )