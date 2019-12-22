中美兩國口頭達成初步貿易協議之話題延燒，加上美國商用原油庫存意外下降，帶動國際油價漲勢延續，中油、台塑化宣布，國內各式汽、柴油每公升價格調升0.3及0.4元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.6元、95無鉛汽油每公升29.1元、98無鉛汽油每公升31.1元、超級柴油每公升25.6元。

此外，台塑化23日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.6元、95無鉛汽油每公升29元、98無鉛汽油每公升31.1元、超級柴油每公升25.4元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價為每桶66.73美元，較前週64.83美元上漲1.90美元，台幣兌美元匯率升值0.222元，國內油價依公式計算漲幅為1.74％，本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，汽、柴油應各調漲0.3及0.4元，足額調整。

因預期年底煉油廠去化庫存，供應恐進一步下滑，紐約商業交易所（NYMEX）2月原油期貨12月19日收盤上漲0.5％，成為每桶61.18美元，創3個月來收盤新高；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚0.6％，每桶達66.54美元，為連續第6個交易日上漲。

台塑化10月因油價回升，平均每桶煉油價差推進至9.5美元。11月原油延續高檔，但因國際運費、中東採購加價幅度同步調漲，最終平均煉油價差每桶7美元，預期12月約7.5美元。

台塑化11月油品日煉量從10月36.9萬桶提升至44.7萬桶，12月達50萬桶，推估第四季整體煉油產能利用率達97％；石化第四季產能利用率也推進至97％。

台塑化表示，將依照市況，伺機提高LPG進料比重，煉油事業則因高硫燃油利差不佳，將全力採低硫燃油生產，力保收益空間。

(工商 )