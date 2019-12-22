「偶像劇之母」柴智屏女兒高雋雅與陳子豪22日在台北W飯店舉辦婚宴，現場星光熠熠，綜藝大咖齊聚一堂，包含張小燕、哈林領軍的《超級星期天》主持群，張小燕在典禮開始趕到，口裡直喊，「恭喜恭喜！我要趕快去看哈林證婚。」

柴智屏女兒高雋雅與陳子豪結婚辦喜宴。（盧禕祺攝）

令人感動的是，婚禮上重聚《超級星期天》陣容，張小燕、黃子佼、哈林、卜學亮齊聚一堂，令大家覺得格外親切。哈林身為證婚人，被問到當初受邀情況，他笑說：「我今天是證婚人，又是演唱人，怎麼能不接下呢？她也能找別人，你們看佼佼跟阿亮都可以，所以我有稍微思考了一下。」他透露柴智屏原先邀約他參加婚禮，後來改口證婚人，他思索後欣然接受。

明年即將舉辦婚禮的黃子佼笑稱，「真的是來見習，看到這種場面很難得，希望他們有機會我的婚禮。」至於是否向婚後連生小孩的哈林取經，黃子佼大笑，「原來你在大家心中是很會生的人。」卜學亮分享與柴智屏的淵源，「柴姊是我第一個節目的製作人，今天嫁女兒，很恭喜她。」

(中時 )