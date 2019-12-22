馬文君搶攻草屯票倉，爭取選民支持。（馬文君競選總部提供／廖志晃南投傳真）

立委候選人馬文君，22日與縣長林明溱會合，在草屯鎮長簡景賢、縣議員唐曉棻等人陪同下，赴大觀市場掃街拜票；林明溱配掛隨身擴音機，一路向人潮「喊話」，推薦馬文君擔任立委勤跑基層關心民瘼，是縣政推動的大幫手，請草屯鄉親情義相挺。

馬文君表示，選戰進入最後階段，感謝眾多鄉親的肯定與支持，她會更努力，用雙腳邁出「贏」向勝選的連任之路，希望鄉親都能看到她踏踏實實的懇託，讓她未來4年繼續在立法院為南投縣民打拚。

簡景賢說，馬文君是撐持草屯未來進步發展的重要支柱，希望全力相挺馬文君當選連任。

(中時 )