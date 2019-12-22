馬文君草屯掃街 縣長林明溱、鎮長簡景賢助陣 21:232019/12/22 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南投縣長林明溱，赴草屯掃街為馬文君助陣。（馬文君競選總部提供／廖志晃南投傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 馬文君搶攻草屯票倉，爭取選民支持。（馬文君競選總部提供／廖志晃南投傳真） 立委候選人馬文君，22日與縣長林明溱會合，在草屯鎮長簡景賢、縣議員唐曉棻等人陪同下，赴大觀市場掃街拜票；林明溱配掛隨身擴音機，一路向人潮「喊話」，推薦馬文君擔任立委勤跑基層關心民瘼，是縣政推動的大幫手，請草屯鄉親情義相挺。 馬文君表示，選戰進入最後階段，感謝眾多鄉親的肯定與支持，她會更努力，用雙腳邁出「贏」向勝選的連任之路，希望鄉親都能看到她踏踏實實的懇託，讓她未來4年繼續在立法院為南投縣民打拚。 簡景賢說，馬文君是撐持草屯未來進步發展的重要支柱，希望全力相挺馬文君當選連任。 (中時 ) #馬文君 #草屯 #縣長 #林明溱 也許您會感興趣 推薦閱讀 5星級縣長林明溱扮演總店長 叫賣社區優質產品 18:242019/12/18 政治 南投縣立委號次抽籤 候選人喊「凍蒜」拚人氣 18:282019/12/18 政治 馬文君 許淑華中籤王 高呼一馬當先 04:102019/12/19 地方新聞 林明溱當總店長 細說施政成果 04:102019/12/19 地方新聞 社區微電影首映會 林明溱讚賞發展成果 18:122019/12/19 生活 南投縣第一選區兩立委女將同時出現同場告別式 良好風度令人讚嘆 20:232019/12/19 生活 無情惡火燒毀租屋處 林明溱關懷單親媽 16:572019/12/20 生活 必勝達摩點睛 馬文君拚4連霸 04:102019/12/21 地方新聞 愛蘭國小110周年 新建活動中心啟用 17:182019/12/21 生活 埔里愛蘭國小110歲 活動中心啟用 04:102019/12/22 地方新聞 政治熱門新聞 一張圖看出挺韓、罷韓人數懸殊 韓粉直呼殘忍！ - 政治 挺韓罷韓遊行後高雄首份街頭民調出爐 網：奇怪！ - 政治 論文門 彭文正爆新證據：蔡2007年竟做這件事 - 政治 挺韓、罷韓大遊行哪邊人多？網一句分高下 - 政治 綠一上任就廢特偵組 韓國瑜質疑大貪特貪 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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