法國退休年金改革掀起一波波的示威抗爭，全國性罷工自5日上路後，迄無休兵跡象，造成日常生活大癱瘓。馬克洪政府堅持推進改革，與工會的談判陷入僵局。為求脫困，馬克洪決定以身作則，稱將秉照「42合一」的改革新制，以積分累積自己的退休年金。

法國目前享有全世界數一數二優渥的退休制度，內容複雜共分成42個類別，其中公務員能比法定退休年齡62歲提前約10年退休，而且他們的退休金是以工作最後半年的平均薪資計算，而不是一般上班族的25年，馬克洪打算改成單一積分制以求公平，並減輕國家財政負擔。

據《巴黎人報》報導，正在象牙海岸訪問的馬克洪21日自己42歲生日這天作出一項歷史性決定，稱秉承新制一體化方案，新的積分制同樣適用於總統，他將放棄法律給予卸任總統的優渥退休津貼。因此，馬克洪將成為法國史上第一位放棄優渥津貼與禮遇的總統。根據1955年上路的法律，法國總統卸任後可獲得相當於國會議員月薪的終身津貼，即每月稅前約6220歐元，稅後約5200歐元（約台幣17.3萬），而且不受年齡、任期、收入的限制。除了優渥的終身津貼，另外還享有各種禮遇。

此外，卸任總統離開愛麗榭宮後，仍可成為憲法委員會終身成員，享有每月13500歐元的津貼。馬克洪表示，總統任期結束後，他不打算成為憲法委員會的一員。

法國退休金改革計劃中最具爭議的64歲這一退休關鍵年齡措施，馬克洪也將身體力行。馬克龍出生於1977年12月21日，約27歲步入職場，新制鼓勵延期至64歲退休才能領全額退休金這措施同樣對他有重大影響。

法國媒體認為，馬克洪放棄總統一年約150萬歐元的退休俸與禮遇，率先以身作則，顯示他改革到底的決心。愛麗榭宮發表聲明指出：「總統無意作秀，而是凸顯他立場一致的決心。」

(中時 )