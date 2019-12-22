哈孝遠與空姐老婆瑄瑄22日在寒舍艾麗酒店舉行婚宴，演藝圈好友謝忻、庹宗康、黃鐙輝、安妮、吳宗憲、小禎、大飛、杜力、吳東諺等人以及籃球界好友何守正都前往祝賀，至於傳說中阿翔和謝忻將成為座上嘉賓？哈孝遠說與阿翔不熟，僅邀請謝忻，「跟她較熟識，真的沒亂炸。」

大飛（左起）、小禎、哈孝遠、吳東諺婚宴上開心合照。（林莉婚紗提供）

謝忻這次以瓜哥的助理身份前來道賀，「當然祝福他永浴愛河，趕快生第二胎。」她表示僅收到喜帖，不太清楚哈孝遠是否把阿翔列入嘉賓名單，被問若看到阿翔有何感想？「我不擔心會遇到他，見到了還是會打聲招呼。」現階段她還是以事業為重心。

謝忻祝福永裕愛河。（林莉婚紗提供）

小禎與大飛結伴出席婚宴，小禎笑說：「這年頭有人結婚是值得嘉許的，每一次來都像是在辦同學會。」何守正現身婚宴，身邊多了一位貌似新歡的馬尾女伴，他交完禮金後隨即步入婚宴會場，爾後哈孝遠經紀人澄清，「那是球隊經紀人，有女伴也不可能帶來參加婚禮啦！」

這次婚宴舉辦由永恆婚顧與卡柏蒂喜餅細心規劃，瑄瑄則身穿林莉婚紗設計的深V浪漫白紗，哈孝遠更是自曝「老婆前一晚還在改要穿哪一套。」伴郎群星光閃耀，他笑說：「第一次看到伴娘自備簽名簿。」伴娘群成了追星一族，差點忘記有發喜餅的任務。

(中時 )