連晨翔自男團SpeXial單飛後推出首張專輯《CRAZY》，22日在台北西門町舉辦簽唱會，許久沒見到粉絲的他，心情緊張，前晚還失眠沒睡，看到歌迷熱情在台下尖叫，表示相當感動，邀來曾沛慈、華納同門好友樂團「TRASH」主唱阿夜（Marz23）力挺。

連晨翔在台上賣力唱跳，他憶起當年第一次與SpeXial團員在同地點舉辦簽唱會時，還與大家一起走健康步道，笑翻眾人，「現在上通告，常遇到以前的團員，會懷念以前。」不過他也透露現在很習慣獨自的唱跳、拍戲等工作。

他近來積極練唱、練舞，一開場即帶來首次演出新歌〈You & Me〉，引起尖叫。而他先前被拍到幫好友梁以辰搬家，交情似乎滿好，他解釋：「我那陣子沒事，剛好她要搬家，我就去幫忙。」並強調2人僅好友，被問及梁是他喜歡的類型？他稱讚：「她是漂亮的女性，我相信大家都會滿喜歡的。」他目前單身，不急戀愛，以工作為重。

談到理想型，他分享喜歡高個、有腦袋的女生，「身高至少160，我喜歡講話有內容的，如果只是一個空殼，講話沒東西，我就會飄掉。」今年27歲的他，原本是不婚主義，但近來改變想法，盼在35歲前結婚生子，他相當孝順，「想讓爸爸可以抱孫子。」

連晨翔（左）在台北西門町舉辦簽唱會，邀曾沛慈站台。（盧禕祺攝）

連晨翔（左）在台北西門町舉辦簽唱會，邀Marz23站台。（盧禕祺攝）

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