特勤吳彥祖專業護駕韓國瑜，不苟言笑的冷酷模樣更讓女粉絲瘋狂。（張薷攝）

韓國瑜授旗時，理事長激動揮舞差點打到韓國瑜，特勤吳彥祖立即上前護駕，避免韓國瑜受傷。（陳君瑋攝）

國民黨總統候選人韓國瑜北上展開一連串的輔選行程，每一場造勢或參拜更是擠滿了韓粉，除了選情持續受到關注，韓國瑜身邊的特勤「吳彥祖」也成大家注目的焦點，一連串行程盡忠職守的保護韓國瑜，不苟言笑的冷酷模樣更讓女粉絲瘋狂，大喊「好想被保護」、「我可以」。

被稱特勤吳彥祖的林政宏，是韓國瑜的貼身隨扈。韓國瑜輔選跑透透，面對熱情的韓粉包圍，隨扈除了立即上前護駕，也貼心提醒大家要小心，保護自己的老闆更是盡忠職守，面對任何狀況皆臨危不亂，韓國瑜在台上熱情的高喊時，林政宏除了注意周遭的狀況外，並隨時注意韓國瑜的腳步，避免在下過雨的台上受傷。

韓國瑜與國民黨立委候選人陳雪生出席福州十邑同鄉會年會時，韓國瑜授旗，一位理事長接過戰旗後，激動的奮力揮旗高喊韓國瑜加油，差點打到韓國瑜，特勤吳彥祖馬上上前護駕，避免韓國瑜受傷。

比韓國瑜還醒目的特勤吳彥祖，不苟言笑的一號表情除了有現場粉絲激動的拍照外，也引起網友的暴動，紛紛大喊「好帥我可以」「這麼帥應該要進演藝圈的」「很顯眼，這個真的帥到渣」「好想被保護啊」。

(中時 )