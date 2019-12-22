「偶像劇之母」柴智屏女兒高雋雅與陳子豪22日在台北W飯店舉辦婚宴，現場星光熠熠，葉璦菱、方芳芳、利菁現身送祝福，葉璦菱笑稱今天可以讓方芳芳多講一些，方芳芳笑說：「很開心她嫁女兒，我們有個共同群組，之前還商量要包三千六，後來多包了八百。」現場聽到她的玩笑話一片笑聲。

是否給新人祝福及生子建議，葉璦菱表示：「我們都只生一個孩子，不好意思給人家建議，方芳芳是專程過來祝福柴智屏的。」柴智屏一襲典雅禮服，看起來雍容華貴，方芳芳忍不住讚嘆，「她身材這麽好。」葉璦菱也附和，「看到她這麼瘦，吃得又清淡，平常也做很多運動，所以身材非常好，她真的是我們的目標。」

柴智屏（左）嫁女，利菁送祝福。（盧禕祺攝）

利菁一襲滿版花朵褲裝，看起來相當亮眼，被問到是否有較勁意味，她大笑：「今天是小雅婚禮，我不是主角，柴姊女兒很優秀，非常可愛。」至於是否給生子建議，她笑說：「年輕人生子隨緣。」

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