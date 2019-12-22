國民黨總統候選人韓國瑜22日晚間8時許前往新北市參加雲林同鄉會活動，受到鄉親們熱烈歡迎。（葉書宏攝）

國民黨總統候選人韓國瑜今（22日）晚間8時許前往新北市參加雲林同鄉會活動，受到鄉親們熱烈歡迎。韓國瑜強調，雲林縣約有200萬人口在外打拼，雲林人相當團結，自己是雲林人女婿，沒有給雲林人漏氣，懇請鄉親們支持，讓他可以順利進入總統府。

韓國瑜由雲林縣長張麗善、國民黨新北市立委候選人等陪同參加，大批鄉親爭相要和韓握手合影，「總統好！總統好！」聲音此起彼落。

韓國瑜致詞時表示，雲林人在外相當團結，雲林縣約有68萬人口，但居住在縣外超過200萬人口，台北市約有20萬、新北市約70萬，另外還有居住在其他縣市。而彰化縣內約百餘萬人口，但居住在縣外約400萬人口，代表雲林、彰化出外打拼的人非常多

韓國瑜也表示，雲林縣的工商業發展不夠發達，所以必須出外打拼，未來，雲林縣建設非常重要，現任雲林縣長張麗善一心一意為雲林打拼，這是相當好的事情。

韓國瑜也提到，擔任3屆立委期間，雲林鄉親的服務案件從3成攀升至9成，代表當時台北縣的雲林鄉親非常多，也代表大家感情都非常好，「大家都是一家人。」

韓國瑜特別拜託要支持國民黨提名的立委候選人，給國民黨一個機會，這3年半，許多台灣人日子過得很痛苦，經濟發展非常不好，無論是軍公教、觀光業甚至於中小企業、服務業、農民、漁民、勞工等都過得非常辛苦，「當雲林人女婿，沒有給雲林人漏氣。」

(中時 )