張育成今年球季初嘗大聯盟舞台滋味，更敲出生涯首轟，明年也以站穩大聯盟為目標，趁休季期間加強下半身訓練，期待直到季末也能保持爆發力，提升身體續航力。

張育成效力印地安人隊，今年6月底生涯初次升上大聯盟，明年球季也要競爭二、三壘位置，張育成保持正面心態來迎接挑戰，「不管如何準備好自己，保持身體健康還是我最看重的，接下來春訓再放輕鬆打就好。」

旅美球星林子偉、張育成開心與小朋友互動。（鄧心瑜攝）

張育成在台的休季期間仍不斷保持訓練，「現在都早上做重量，下午練球，身體狀況還不錯，體能都回來了。」今年球季末張育成感受自己下半身續航力不足，因此特地找體能教練討論加強下半身的菜單，「最近在加強下半身爆發力，目前有達到我的目標。」

林子偉與張育成兩名大聯盟球星，22日到新竹參加國泰金控舉辦的公益球迷會，兩人與新竹五峰國小棒球隊小球員開心互動，他們也說小孩子就是天真、活潑，玩在一起能將累積的壓力釋放。目前張育成在回美國前會把時間留給家人，同時認真練習，準備好自己迎接新球季。

(中時 )