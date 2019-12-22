五月天的「Mayday 2020 Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會22日第二場，邀來二度合作的鄧紫棋飆唱〈盛夏光年〉，她開心地說：「沒想到第二次當你們嘉賓還是好緊張，緊張到耳機都不知道飛去哪了！我第一次唱歌唱到耳機飛去後面。」拜託阿信幫她戴上耳機，阿信笑說：「我這一生中，跟女歌手在台上跳過舞，但幫女歌手戴耳機是第一次。」

雙方曾在五月天的北京鳥巢演唱會合唱，今晚再次攜手同台，鄧紫棋說：「我覺得台北的各位，（歡呼聲）超級超級大聲的，我一出來耳機都飛到後面了，超厲害的你們！」阿信誇她寫了那麼多好聽的歌，還有時間兼顧外表、維持得美美的，視五月天為偶像的她說：「你知道我創作的時侯都在幹嘛嗎？都在看你的歌詞，我家裡面有一本...不知道是正版還盜版、你的歌詞集。」阿信大方回：「沒關係！如果是盜版，我幫妳簽個名就能升級成正版。」

五月天獻唱〈愛情萬歲〉後，提到這次是他們出道二十周年的演唱會，阿信忍不住開黃腔：「現場應該很多人不滿20歲吧，也就是說五月天出第一張專輯時...你們應該還在『漂流』！」意指五月天出道時，很多年輕歌迷還沒出生；團員們故意裝傻：「漂流的我們聽不懂。」台下歌迷也熱烈回應，阿信笑說：「現在五月天演唱會，台下會噓台上的人耶，我不信你們去周董演唱會會噓他！」趁機拉好友周杰倫下水。

五月天透露發行第一張專輯時，心裡興奮卻也有一絲「哇！第一張也有可能最後一張」念頭閃過，轉眼20年、發行九張專輯，超過千場live演出，阿信說：「五月天數十年如一日，跟大家打打鬧鬧，說說唱唱，真的很開心！在2019年最後幾天，無論你們心中願望是什麼都能心想事成，再陪我們走一個20年。」

五月天今晚邀鄧紫棋二度擔任嘉賓。（尤嬿妮攝）

五月天桃園演唱會今晚第二場。（相信音樂提供）

五月天桃園演唱會今晚第二場。（相信音樂提供）

五月天桃園演唱會今晚第二場。（相信音樂提供）

(中時 )