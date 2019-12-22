家長團體與三個總統候選人陣營進行教育座談，國民黨韓國瑜陣營由張善政（中）代表出席。（林志成攝）

家長團體與三個總統候選人陣營進行教育座談，親民黨宋楚瑜陣營由劉宥彤（右二）代表出席。（林志成攝）

全國家長會長聯盟等家長團體今天晚上與三個總統候選人陣營進行教育座談，國民黨韓國瑜陣營提出要將教育國際化，加強培養人才；民進黨蔡英文陣營則表示，108課綱實施後，多元入學絕對不會變成「多錢入學」；親民黨宋楚瑜陣營則主張教官繼續留在校園。

不過，代表蔡英文陣營出席的教育部次長范巽綠在說明時，數度有家長站起來叫囂，批評蔡英文不懂治國，有人附和「蔡英文是騙子」，還有人拿著「教育部淪為同運政黨打手」的海報要求發言，不過隨即都被主辦單位帶離現場。

家長團體與三個總統候選人陣營進行教育座談，有家長站起來抗議「教育部淪為同運政黨打手」。（林志成攝）

韓國瑜透過影片發聲表示，台灣培養下一代的教育制度出現問題，他一旦當上總統，在教育上將會保持中華文化傳統精神，教導下一代四維八德。他認為人才培育在教育，他主張教育要和國際接軌，加大力度來培養下一代。

代表韓國瑜陣營出席的張善政表示，韓國瑜非常重視要培養學生國際視野，主張推動雙語教育、大學及研究生出國留學一年，以增加下一代的國際競爭力。

范巽綠代表民進黨總統候選人蔡英文陣營出席，她表示，為了推動108課綱，教育部共投入450億元經費，未來會加強老師的培訓，蔡英文對於老師自主力量將帶來教學改變，充滿信心。

配合課綱的實施，111學年起將實施新的大學考招制度。范巽綠說，未來大學個人申請入學會看學習歷程檔案，高中生只要好好修滿180個學分，就可以因應升學需求，不用再花錢找業者製作備審資料，多元入學不會是「多錢入學」，家長可以放心。

親民黨總統候選人宋楚瑜透過影片現身，他表示，一旦當選總統，在教育領域會做四件事：一、教育預算增加；二、重視教育制度變革（如108課綱），避免學生成「白老鼠」；三、教育向下扎根，會做好幼兒教育；四、重視校園安全，尤其會妥善處理學生吸毒問題。

代表親民黨陣營出席的劉宥彤表示，國內少子化問題嚴重，未來至少讓2成、約30多所大學退場，教育資源才能更有效利用。此外，親民黨也支持教官續留校園，以協助處理學生吸毒問題及推動品格教育。

(中時 )