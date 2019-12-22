（越竹在台總代理酷吉旅行社董事長張志嘉(左三)與貴賓們一起剪綵。圖／酷吉提供）

台灣享有橋接東南亞與東北亞間的地利之便，近年來政府熱切推行新南向政策，台灣與越南間往來人數日增，看好台灣人赴越南的觀光與商業需求，越竹航空繼今年6月開通第一條台北-峴港航線後，緊接著於12月20日開航了第二條台北-河內航線，並推出單程機票300元起超低促銷票價，全艙等都包含機上餐點。

越竹航空由越南頗具規模的FLC集團所投資設立，於2019年1月正式加入飛航任務，新開的台北-河內航線，提供每天一班來回班機服務，首航班機由當地時間16點10分由河內起飛，台灣時間晚間20點40分抵達桃園機場；返程班機於台灣時間21點40分起飛，當地時間23點40分抵達河內。

目前越竹航空已開通了共34條國內和國際航線，包含飛往日本、韓國、中國、台灣和澳門。

越竹航空的機隊預計將在2020年第一季達到30架飛機。超過18,000個飛行次數，200萬名旅客，達100％的安全率。且截至2019年11月止，越竹航空的平均準點率高達94％，遙遙領先越南航空業中所有航空公司。

12/20開航的台北-河內航線，直飛越南首都河內的內排國際機場，內排國際機場是越南連接國際最重要的門戶。越竹航空公司將提供河內至台北交通往來另一個選擇，希望帶動兩國之間更多往來，促進兩國的觀光產業及文化交流與合作。

台越之間旅遊及商務合作關係近年來日益熱絡，由越南官方統計報告顯示，去年(2018)到訪越南的國際旅客超過1,549.8萬人次，較上年同期增加19.9％，其中台灣入境越南的人數達71萬4,112人次，年增15.9%，是越南觀光第四大客源國；而台灣觀光局統計資料也顯示，赴越南的台灣旅客，就今年10月份的82,631人與去年同月的56,845人比較，足足成長了約45％，可見台越之間不管是商務或觀光，其熱度都是有增無減。

越南無盡的自然風光、細白的沙灘、石灰岩山脈、梯田等，已成為世界上最主要的目的地之一。來到越南的遊客除了兩大城市-河內首都和胡志明市外，還有許多值得走訪的景點，如下龍灣、峴港、芽莊、富國島、會安古鎮、順化皇城等。

更值得一提的是2019年亞太地區世界旅遊獎（26th World Travel Awards Asia and Oceania 2019）中，越南一舉奪下四項大獎：亞洲最佳旅遊目的地、亞洲最佳美食旅遊目的地、亞洲最佳文化旅遊目的地，而古城會安則獲亞洲最佳文化旅遊城市。

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