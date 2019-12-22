台中市第三選區立委候選人洪慈庸，22日晚間在后里區眉山福安宮舉行「2020台灣勝利音樂節」，邀請金曲歌王翁立友等歌手輪番獻唱，行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊站台助講；洪爸、洪媽帶著慈庸女兒「小鹿」上台，近千人擠爆會場，支持者高呼「凍蒜！」，洪慈庸與歌手林喬安合唱「感謝你的愛」，溫馨揭幕。

行政院長蘇貞昌表示，行政院長責任重大，上任11個月台灣尾顧到台灣頭，做到已經臉歪嘴斜，自嘲是有名的顏面神經失調患者，醫師囑咐要休息3個月，但僅休息不到3周就出來輔選站台，就是為了力挺洪慈庸連任，一定要趕來后里站台，肯定洪是認真優質的立法委員，拜託選民支持。

總統府秘書長陳菊說，這次洪慈庸在這一次的選舉，選得相當辛苦，她認真守護台灣民主的心，大家有目共睹，她是民進黨結合台灣派最大的力量，連土地公都贊聲，神明有加持，尤其當年洪家弟弟事件，讓人憤慨不捨，呼籲選民將不滿化成選票，讓她繼續連任為人權努力。

洪慈庸指出，她是「后里的女兒」把后里照顧好，是她的使命，近幾年后里區發展迅速，很多交通建設在進行，過去幾十年無法完成的建設，現在逐步完成，包括，道路截彎取直讓后里人有1條平安回家的路，還有后里醫院與長照機構等建設，她向中央爭取補助經費12億7300萬元，都將兌現。

洪慈庸提到，金水伯等多位農民，早年協助政府興建河岸堤防獲土地耕種，承租農地耕作權卻沒了，30多年來無法承租土地，她努力奔走完成農民承租，不管有幾票、多艱難的工作，絕對一步一腳印做好，這是她的責任，請支持她連任，繼續為后里爭取更多福利。

(中時 )