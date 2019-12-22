外送平台崛起，不少人紛紛投入這個行業來提高自己的收入。一名外送員分享，近日他努力跑外送，替老婆買了一支全新的iPhone 11 pro，沒想到，上禮拜試玩老婆的手機後，卻發現自己疑似「綠光罩頂」，讓其他網友看到後笑回，綠熊貓倒是挺少見的。

原PO在臉書《靠北熊貓》上表示，最近他努力跑單，每天都拚到12點，終於存到錢幫老婆買一支最新的iPhone 11 pro，不過，日前他想要試玩老婆的手機，卻驚覺手機能自動連上樓下鄰居的Wi-Fi，因此上樓詢問老婆，不料，老婆竟回他，這是最新功能，可以不用密碼直連，不然手機怎麼會這麼貴，這就是高檔手機厲害的地方。」

聽到這回答後，原PO驚覺綠光罩頂，他更自嘲，「現在手機好神喔，害我也想買一支…」。底下網友看到這心酸的故事，紛紛搞笑回應，「你沒試試看 搞不好還能自動解門鎖」、「愛是一道光 如此美妙」、「肯定是買綠色的」。

(中時電子報)