政大林彥廷空中接力爆扣、田浩助攻！(影片嵌入自SSU大專學生運動網臉書粉專)

108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽第三階段預賽今天畫下句點，政治大學和世新大學今天上演「文山區內戰」，政大靠著流暢的進攻節奏，帶著16分領先優勢進入下半場，終場74比61力退世新大學，目前預賽累積9勝2敗，確定連兩季躋身8強，其中第4節「政大航空」林彥廷起飛，搭配隊友田浩妙傳，上演一 記漂亮的空中接力灌籃，讓現場氣氛更high。

談到林彥廷和田浩的配合，政大教頭陳子威說印象是兩人第一次成功，壓根沒想到這次可以成功，林彥廷表示練戰術時有誠功過，傳球的田浩驚呼：「之前練戰術沒成功過吧！我是跟楷傑有成功過。」

林彥廷和田浩彼此互誇，前者稱讚隊友傳得好，後者則說隊友跳得好，林彥廷補充：「這是為我設計的戰術，這次田浩真的傳得比較好，時機高度恰到好處，加上我個人覺得台科籃框有矮一點點，很開心成功了。」

政大田浩(中)今天獨拿14分、7助攻，表現出色。(大專體總提供/陳筱琳傳真)

田浩則說：「之前在高雄的預賽有一球跟今天這球很類似，當時離籃框比較遠，而且有防守球員干擾，今天則是離籃框較近，也剛好沒人防守，謝謝彥廷灌進。」

上球季第三階段政大苦吞4連敗，本季成功以4連勝雪恥，陳子威說：「很開心這階段4場比賽都拿下勝利，看得出來球員進步不少，而且團隊氣氛好，透過這樣的正能量，相信我們會更好，期許繼續保持下去。」

世新大學譚傑龍第三階段預賽第一天才從加拿大飛抵台灣，一下飛機沒休息多久就換上球衣應戰，不過和隊友默契搭配還不夠順，加上長途移動的疲憊，多少影響表現，今天進出手一次沒中、得分掛零，但傳出3次助攻，本月27日就要再回加拿大。

政大外籍生丁恩迪今天斬獲21分、16籃板，表現壓過世新丹尼爾、沙巴斯丁，以及領有台灣身分證的阿巴西3位黑人好手，田浩14分、7助攻，李允傑飆進4記三分球，為政大挹注16；世新則以陳建銘22分最高，鄭德維16分居次，兩人也各拉下6記籃板。

世新本季預賽目前累積5勝6敗，想要晉級8強，最後一階段預賽4場比賽要全力多贏幾勝。

(中時 )