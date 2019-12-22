早在2015年，史丹佛大學的科學家就發現，麵包蟲(mealworms,)會吃掉聚苯乙烯泡綿(俗稱「保麗龍」)，使得保麗龍的處理似乎有了生物降解法。現在，研究人員進一步發現，即使保麗龍裡添加有毒物質，它們也不會殘留在麵包蟲腸道裡，而是隨糞便排出。

新阿特拉斯(new atlas)報導，在最初的研究中，科學家發現，麵包蟲會消化保麗龍 ，而且以約50％可生物降解的糞便和50％的二氧化碳的比率排泄，也就是說，麵包蟲吃掉保麗龍後的的糞，還具有農業肥料的價值。

但是，有些保麗龍會添加一種稱為「六溴環十二烷」（HBCD）的劇毒阻燃劑，而這種阻燃劑是一種環境荷爾蒙。科學家擔心，麵包蟲如果吃了含六溴環十二烷 的保麗龍，可能會在體內積聚，要是牠們又被其他動物吃掉，是否會造成六溴環十二烷 在環境中傳播?

考慮到這一點，史丹佛大學的團隊就進行實驗，他們將含有六溴環十二烷的保麗龍餵給一組麵包蟲，同時對照組則是吃正常的食物。結果發現，吃保麗龍的麵包蟲們，在24小時內就把體內的六溴環十二烷 給排出了90％，並在48小時後身體全無殘留，全部以糞便排出。科學家猜測，它們把六溴環十二烷與腸內的保麗龍碎片都濃縮起來並排出。

再把這些麵包蟲餵給蝦子吃，再調查蝦子的健康，結果發現蝦子體內沒有 六溴環十二烷，並不會造成食物鏈的毒物累積問題。

然而，由於六溴環十二烷 全部排出，因此糞便中確實查出六溴環十二烷 ，這代表這糞便是有毒的，不能為肥料，也不能隨意處置。

因此科學家們強調，雖然麵包蟲可以幫我們處理保麗龍問題，但我們仍然需要研發新的可生物降解或更易於回收的保麗龍替代品，這才是永續發展之道。

(中時電子報)