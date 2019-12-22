資深投資銀行家、藍濤亞洲總裁黃齊元跳海創立自媒體「智門」（SmartGate），不是開玩笑、也不是燒錢玩一玩，採訂閱制方式正式招募創始會員，員工近日收件、KEY單到手軟，首發活動12月31日收費門票2020元舉辦《跨年知識饗宴》，在市場上大大轟動，許多企業董總座自掏腰包買桌，把全台跨年煙火秀全擺一旁！

本報上周獨家揭露黃齊元成立台灣第一個知識社群平台，立即同時在媒體圈和產業界引起話題。當然也不乏酸言酸語，說黃齊元想出名、黃齊元要賺網紅的錢。黃齊元在本報專訪中笑笑地說，「我已經很有名，投行本業也能幫我賺到該賺的錢」，他真正想做「智門」（SmartGate）的原因有兩個，一、是加速推動數位媒體，二、是打造知識學習的平台。

實際上，成立知識影音平台的想法，是黃齊元近年來在新經濟領域的連續啟發。他說，8年前自己連部落格是什麼都不知道，後來從文字開始整理，拾筆撰文變成周刊網路熱門作家、報章媒體重量級作家，也出版多本著作，現在時代已跨入數位媒體領域，他據此拋磚引玉，希望吸引更多的資源，往對的方向和領域投入，共同帶動台灣社會整體的向上提升。

藍濤亞洲是黃齊元的事業大基地，聚焦在投資銀行、PE併購等財務顧問，去年迄今，黃齊元提前開啟了一系列布局，包括在母校東海大學，成立「AWS雲創學院」以及「智慧轉型中心」，並親自兼任執行長。同時，邀請區塊鏈專家、前IBM資深轉型顧問王可言，共同成立蔚藍華騰智慧顧問，專門為台灣企業提供數位轉型的規劃與股務。

智門知識社群平台連結（www.smartgate.tw）目前上線多支影片，部份開放給黃齊元心目中的TA（目標閱眾）免費觀看。眼尖的觀眾可能會發現，黃齊元在不同的節目中扮演主講人，有時又成與談會的主持人，甚至赴美參加亞馬遜開發者大會，他拿起麥克風就直接「現場報導」，完全沒有違和感。

據智門的員工透露，黃齊元錄影時經常「一鏡到底」，談AI、談區塊鏈、談新創事業、談數位轉型，無論什麼題目都能談，後製剪輯也相對容易，經常自己下標題，「完全是被金融耽誤的新聞媒體人！」

黃齊元十分有自信地說，「每個人都有潛能，只是不知為何去發揮」，全世界很多媒體，有加速走向數位化的趨勢，不僅包括美國紐約時報、英國Financial Times，還有中國大陸的今日頭條，以AI推送客製化新聞。

「台灣在這方面嚴重落後，中國大陸光知識網路平台就有100多個，很能促進學習型社會的氛圍」，黃齊元說，台灣現在的網紅都圍繞在政治、搞笑、娛樂和美女等題目，他希望智門的成立，能帶動大家對知識的重視，「一個學習落後的社會，絕不可能在21世紀取得領先。」

黃齊元並分析，未來學習會走向四種型態：「碎片學習」、「快速學習」、「跨域學習」和「終身學習」，現有的學校已經不能滿足新時代的學習需求，因此他要打造一個全新的平台，希望帶動企業和全民學習的風潮，智門正是一個隨時隨地可以參與的學習平台，讓很多複雜的觀念能在最短時間內，讓一般大眾分享到，並且化知識為行動，將概念轉化為創新應用。

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