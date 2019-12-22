中日韓峰會即將於本月24日在成都登場。日本首相安倍晉三22日以書面形式接受大陸官媒訪問，指三國間存在鄰國間才有的各種問題，可藉會議進行坦率討論，奠定發展基礎。安倍又指，日中高層互訪及交流具有重要意義，盼能就此進一步鞏固兩國關係，同時也十分期待大陸國家領導人習近平明年訪日之旅。

安倍表示，希望透過中日韓領導人會議，總結迄今取得進展的三國合作，並深化環保、人口老化等議題合作。安倍續指，日中兩國不斷深化友好合作，但面對國際社會面臨巨大變化和不穩定局勢，相信作為全球第二、第三經濟體的中國及日本能展開合作，形成一股巨大力量。

安倍又指，中日兩國近期在第三方市場合作取得進展，兩國民間企業亦簽下52項合作備忘錄。他指，民間交流是支撐兩國關係的基礎，盼未來民間交流機會取得更大發展。

中日韓經貿部長會議同日在北京舉行，三國代表就區域經濟一體化、能源等領域合作達成廣泛共識，將積極推動2020年如期簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），並加快推進中日韓自由貿易協定談判。大陸商務部長鍾山在會中表示，中日韓要共同反對單邊主義和貿易保護主義，進一步提升貿易投資合作水準。

(中時 )