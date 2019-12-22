蔡英文總統論文門，網路節目主持人彭文正彭已對蔡提出「確認論文不存在」的民事告訴。彭文正今天再爆料說，懷疑蔡在2007年以後，跟LSE要出學生紀錄表，是為了掰故事。

彭文正在《政經關不了》爆料說，他在英國的律師團查出一件事，稱蔡英文的學生紀錄表是她2007年以後運用特權，去跟英國倫敦政經學院(LSE)調出來的。一般人去LSE調調看，看學校理不理你，理由合理也許會理你，但在就學期間是拿不到的。

他質疑，蔡在2007年以後，透過倫敦政經學院台灣研究計畫主任施芳瓏，去跟LSE要出蔡英文的學生紀錄表，彭反問哪一個人會去跟學校要學生紀錄表，為什麼蔡去要學生紀錄表？懷疑是因為想作弊、想掰故事。

彭文正指出，照蔡英文的學生紀錄表，她在1983年6月交出論文，但她不是說1983年1月19日論文題目才被通過嗎？難道她這5個月的時間都不睡覺，都忙著寫論文？1983年6月，她應還在英國寫論文，甚至質疑她早就回台灣。因為她1983年5月31日就求職了，按理說，1983年8月1日她就上任了。

彭文正表示，但照蔡的說法，她應在1983年1年10月16日剛交出論文準備口試，應該忙到不行，怎麼可能到政大應聘呢？懷疑真正的故事是，她1982年11月10日就離開LSE，1983年1月回到台灣，1983年5月透過黨國大老申請政大教職，因她什麼都沒有，所以才用客座來聘任她。

(中時電子報)