台北城市盃青少棒賽今（22）日進行第2天賽事，台中西苑、韓國首爾之戰，炮火凶猛的首爾隊局局得分，以9比2拿下勝利。備受關注的「怪力男」李禮燦3打數全部安打，「猛打賞」演出，依舊不凡。

李禮燦前一場在天母球場開炮，球飛過職棒距離的全壘打大牆，每次站上打擊區都吸引眾人目光。總教練伊武善表示：「其實我也很驚訝！在韓國沒看過他轟全壘打，沒想到來台灣打這麼遠，才國二而已，還有成長機會。」

李禮燦本人也覺得驚喜，他說：「國小曾經轟出少棒全壘打牆。」他最喜歡的球星是韓職「新人王」李政厚，本來想穿同樣背號51號的球衣，但被學長選走，於是選32號。

桃園仁和第4棒林孟佶擊出勝利打點二壘安打。（台北市棒球協會提供／廖德修台北傳真）

桃園仁和、嘉義民生交手，兩隊前一戰都以10分差落敗，都有輸不得的壓力。先攻的仁和首局攻下3分奠定勝基；民生的守備一直有狀況，加上投手暴投，最後仁和以10比0提前在5局結束比賽，第5棒陳品宏3打數2安打、4分打點最佳。

仁和總教練曾偉城表示，主要是靠投手壓制而拿下勝利，昨天和日本對戰時，小朋友感覺上像是震撼教育，特別是跑壘和守備，對方的水準明顯較高。

高雄前金、日本名古屋之戰，前金敲出8支安打比對手多，可惜幾次得分機會無功而返，終場以2比5落敗。名古屋打擊率維持百分百的第4棒五島幹士，此役連續4打席都敲安打。

名古屋總教練半田安利表示：「主要關鍵就是守備，第3局對手有高飛犧牲打的機會，結果我們的外野手和內野手合作，在本壘前完成漂亮阻殺。」

新北新埔、日本和歌山之戰，第4局劉瑋一擊出強勁平飛球安打，新埔終於開張並追到只落後1分。關鍵在5局上，林沅達三壘安打，無人出局追平分就在大門口，可惜無功而返。新埔也因而氣力放盡再掉5分，以3比7輸球，確定無緣晉級。

新埔總教練何凱翔稱讚對手：「台日國中生的差距就在關鍵時刻的掌握，他們打得回來，我們沒打回來，是值得學習的地方。」

(中時 )