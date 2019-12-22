第一三岸巡隊今天下午4點25分獲報，1頭長約7公尺、寬1.2公尺、重約1噸的豆腐鯊在綠島睡美人下方珊瑚礁岩區擱淺，隨即派人救援，由於豆腐鯊體積碩大，加上地形顛簸崎嶇難行，搶救困難， 最後與現場民眾共20餘人，合力將還存活的豆腐鯊成功救援，推落海中。

岸巡人員表示，在綠島擱淺的豆腐鯊，於推入海前尚有生命跡象，但是生命力微弱，因此在推落前已由研究站人員先行採樣，至於是否已經死亡，目前無法確定，等明天天亮後，將持續注意關注其行蹤。

豆腐鯊擱淺，海巡及民眾合力搶救。（第一三岸巡隊提供／莊哲權台東傳真）

豆腐鯊擱淺，海巡及民眾合力搶救。（第一三岸巡隊提供／莊哲權台東傳真）

第一三岸巡隊指出，海巡人員抵達現場後，發現豆腐鯊尚有生命跡象，現場已有鄉民正在嘗試救援，海巡人員立即加入救援行列，但因天色即將入夜及適逢退潮，且該豆腐鯊體型龐大與重量達1噸以上增加救援難度，許久均無法將其推落海中。

為維持其生命跡象及防止因擱淺過久導致體表乾涸，救援人員持續向潑灑海水以保持濕潤延長救援時間及評估適當救援方式，鄉民亦通知其他民眾與中央研究院綠島海洋研究站派員前來協助。

最後於晚間18：35時由海巡及綠島海洋研究站等人員與現場鄉民約20餘人，配合漲潮時機共同將豆腐鯊成功救援推落海中。

第一三岸巡隊呼籲，東部海域常有保育類海洋生物迷航擱淺與作業誤捕，民眾或漁民如有發現，請立即撥打海巡署服務專線118，本隊海巡人員將立即前往協處。

豆腐鯊推入海前一息尚存，但生命跡象微弱。（岸巡提供／莊哲權台東傳真）

(中時 )