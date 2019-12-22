台東1群北漂青年返鄉創業，把他們的熱情傳遞給偏鄉孤老，22日邀集20多個店家，並配合華山基金會志工，大家牽手搓湯圓款待社區長輩，讓老人家也能感受冬至團聚的快樂氣氛，老人家晒著冬陽、品嘗愛心湯圓，直說「足甘心」。

昨天中午在台東市南清宮廣場，10多位年青人及志工忙著搓湯圓、煮鹹湯圓，社區的老人家邊聊天邊嘗美食，李阿嬤說，很久沒有這麼多人一起吃湯圓，陳阿公笑說，吃了湯圓又年輕1歲。

高中畢業就北漂，曾在五分埔賣成衣的「出出實驗坊」業者陳彥廷表示，他們都是從外地返鄉的年輕人，在家鄉創業後，看到人口老化的情形非常嚴重，許多長輩需要關懷，因此從今年端午節開始，就號召了其他的熱血朋友，在多家中小企業贊助下，開始關懷偏鄉孤老行動。

他說，冬至是家人團聚共享天倫的日子，「後山團」在市民代表賴坤祥的媒合下，準備了食材，大家牽手搓湯圓，讓老人家感受歡樂氣氛。

台東市長張國洲肯定後山團的年輕人走入社區關懷老人家融合，這也是文化的傳承，市公所會全力支持，一起響應做愛心，為弱勢關懷。

(中時 )